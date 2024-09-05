05 сентября 2024

Прохор Шаляпин выпустил трек на слова поэтессы из Кургана

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Композиция получила название "Русская душа"
Композиция получила название "Русская душа" Фото:

Певец Прохор Шаляпин выпустил новую песню, слова к которой были написаны при содействии курганской поэтессы Ларисы Фоминой. По ее заверениям, к выходу также готовится клип на композицию.

«Премьера песни на мои слова в соавторстве с Алексом Прусовым. Также в скором времени выйдет клип на эту песню в дуэте лучезарных Прохора Шаляпина и Ани Калашниковой», — написала Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.

Ранее молодежная певица MIA BOYKA выпустила песню со словами Фоминой. Трек вошел в сборник «Народный альбом».

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Певец Прохор Шаляпин выпустил новую песню, слова к которой были написаны при содействии курганской поэтессы Ларисы Фоминой. По ее заверениям, к выходу также готовится клип на композицию. «Премьера песни на мои слова в соавторстве с Алексом Прусовым. Также в скором времени выйдет клип на эту песню в дуэте лучезарных Прохора Шаляпина и Ани Калашниковой», — написала Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках. Ранее молодежная певица MIA BOYKA выпустила песню со словами Фоминой. Трек вошел в сборник «Народный альбом».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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