Прохор Шаляпин выпустил трек на слова поэтессы из Кургана

Композиция получила название "Русская душа"
Певец Прохор Шаляпин выпустил новую песню, слова к которой были написаны при содействии курганской поэтессы Ларисы Фоминой. По ее заверениям, к выходу также готовится клип на композицию.
«Премьера песни на мои слова в соавторстве с Алексом Прусовым. Также в скором времени выйдет клип на эту песню в дуэте лучезарных Прохора Шаляпина и Ани Калашниковой», — написала Лариса Фомина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках.
Ранее молодежная певица MIA BOYKA выпустила песню со словами Фоминой. Трек вошел в сборник «Народный альбом».
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