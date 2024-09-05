05 сентября 2024

Екатеринбуржец поссорился с женой и попытался сжечь ее и ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар (архивное фото)
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 35/2 в Академическом районе, 5 сентября мужчина поругался с женой и выпил много алкоголя, после чего начал поджигать мебель и дверь квартиры, угрожая соседям. В этот момент в помещении находился ребенок. Об этом сообщили очевидцы.

«Неадекват поругался с женой и запил. Дома начал поджигать мебель и дверь квартиры. После чего вышел на лестничную клетку, разбил табуреткой окно и угрожал прохожим тем, что будет стрелять», — рассказали очевидцы телеграм-каналу «Злой Екатеринбург».

По информации канала, мужчина прыснул перцовым баллончиком на силовиков, приехавших на вызов. Однако они вывели мужчину из здания и задержали его. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. Ответ ожидается.

Фото:
Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 35/2 в Академическом районе, 5 сентября мужчина поругался с женой и выпил много алкоголя, после чего начал поджигать мебель и дверь квартиры, угрожая соседям. В этот момент в помещении находился ребенок. Об этом сообщили очевидцы. «Неадекват поругался с женой и запил. Дома начал поджигать мебель и дверь квартиры. После чего вышел на лестничную клетку, разбил табуреткой окно и угрожал прохожим тем, что будет стрелять», — рассказали очевидцы телеграм-каналу «Злой Екатеринбург». По информации канала, мужчина прыснул перцовым баллончиком на силовиков, приехавших на вызов. Однако они вывели мужчину из здания и задержали его. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...