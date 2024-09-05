Екатеринбуржец поссорился с женой и попытался сжечь ее и ребенка

В Екатеринбурге на улице Евгения Савкова, 35/2 в Академическом районе, 5 сентября мужчина поругался с женой и выпил много алкоголя, после чего начал поджигать мебель и дверь квартиры, угрожая соседям. В этот момент в помещении находился ребенок. Об этом сообщили очевидцы.
«Неадекват поругался с женой и запил. Дома начал поджигать мебель и дверь квартиры. После чего вышел на лестничную клетку, разбил табуреткой окно и угрожал прохожим тем, что будет стрелять», — рассказали очевидцы телеграм-каналу «Злой Екатеринбург».
По информации канала, мужчина прыснул перцовым баллончиком на силовиков, приехавших на вызов. Однако они вывели мужчину из здания и задержали его. Сотрудники МЧС оперативно потушили возгорание.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Екатеринбурга. Ответ ожидается.
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