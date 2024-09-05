05 сентября 2024

Бастрыкин заступился за челябинских пенсионеров, которых выселяют из дома

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Председатель СКР дал поручение представить доклад о ходе проверки Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав пенсионеров из Челябинской области, чей сын является участником спецоперации на Украине. Об этом сообщили в информационном центре Следкома.

«Бастрыкин потребовал проверить факт нарушения прав челябинских пенсионеров, чей сын является участником СВО. В СМИ сообщается, что пожилых родителей российского бойца принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой возле города Снежинск», — отмечает пресс-служба ведомства.

По информации СКР, семейная пара пенсионеров не успели оформить документы на свое жилье, которое они ранее восстановили из полуразрушенного здания старой школы. По данному факту в СУ СК России по области проводится доследственная проверка.

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Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав пенсионеров из Челябинской области, чей сын является участником спецоперации на Украине. Об этом сообщили в информационном центре Следкома. «Бастрыкин потребовал проверить факт нарушения прав челябинских пенсионеров, чей сын является участником СВО. В СМИ сообщается, что пожилых родителей российского бойца принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой возле города Снежинск», — отмечает пресс-служба ведомства. По информации СКР, семейная пара пенсионеров не успели оформить документы на свое жилье, которое они ранее восстановили из полуразрушенного здания старой школы. По данному факту в СУ СК России по области проводится доследственная проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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