Бастрыкин заступился за челябинских пенсионеров, которых выселяют из дома

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав пенсионеров из Челябинской области, чей сын является участником спецоперации на Украине. Об этом сообщили в информационном центре Следкома.
«Бастрыкин потребовал проверить факт нарушения прав челябинских пенсионеров, чей сын является участником СВО. В СМИ сообщается, что пожилых родителей российского бойца принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой возле города Снежинск», — отмечает пресс-служба ведомства.
По информации СКР, семейная пара пенсионеров не успели оформить документы на свое жилье, которое они ранее восстановили из полуразрушенного здания старой школы. По данному факту в СУ СК России по области проводится доследственная проверка.
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