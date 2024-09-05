Бастрыкин заступился за челябинских пенсионеров, которых выселяют из дома

06 сентября 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Председатель СКР дал поручение представить доклад о ходе проверки Фото: Следственный комитет РФ Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав пенсионеров из Челябинской области, чей сын является участником спецоперации на Украине. Об этом сообщили в информационном центре Следкома. «Бастрыкин потребовал проверить факт нарушения прав челябинских пенсионеров, чей сын является участником СВО. В СМИ сообщается, что пожилых родителей российского бойца принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой возле города Снежинск», — отмечает пресс-служба ведомства. По информации СКР, семейная пара пенсионеров не успели оформить документы на свое жилье, которое они ранее восстановили из полуразрушенного здания старой школы. По данному факту в СУ СК России по области проводится доследственная проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав пенсионеров из Челябинской области, чей сын является участником спецоперации на Украине. Об этом сообщили в информационном центре Следкома. «Бастрыкин потребовал проверить факт нарушения прав челябинских пенсионеров, чей сын является участником СВО. В СМИ сообщается, что пожилых родителей российского бойца принудительно выселяют из дома в поселке Ближний Береговой возле города Снежинск», — отмечает пресс-служба ведомства. По информации СКР, семейная пара пенсионеров не успели оформить документы на свое жилье, которое они ранее восстановили из полуразрушенного здания старой школы. По данному факту в СУ СК России по области проводится доследственная проверка.