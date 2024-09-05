В России стартовали выборы разных уровней

В России избиратели 83 субъектов проголосуют за кандидатов
В Российской Федерации начались региональные и муниципальные выборы. Избиратели из 83 субъектов страны с шестого по восьмое сентября будут голосовать в рамках почти четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня.
В числе ключевых событий — прямые выборы 21 губернатора, выборы депутатов законодательных органов, а также довыборы в Государственную Думу. Особое внимание в этом году будет уделено избирательным процессам в регионах, прилегающих к Украине.
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