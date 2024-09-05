05 сентября 2024

В России стартовали выборы разных уровней

© Служба новостей «URA.RU»
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В России избиратели 83 субъектов проголосуют за кандидатов
В России избиратели 83 субъектов проголосуют за кандидатов Фото:

В Российской Федерации начались региональные и муниципальные выборы. Избиратели из 83 субъектов страны с шестого по восьмое сентября будут голосовать в рамках почти четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня.

В числе ключевых событий — прямые выборы 21 губернатора, выборы депутатов законодательных органов, а также довыборы в Государственную Думу. Особое внимание в этом году будет уделено избирательным процессам в регионах, прилегающих к Украине.

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В Российской Федерации начались региональные и муниципальные выборы. Избиратели из 83 субъектов страны с шестого по восьмое сентября будут голосовать в рамках почти четырех тысяч избирательных кампаний разного уровня. В числе ключевых событий — прямые выборы 21 губернатора, выборы депутатов законодательных органов, а также довыборы в Государственную Думу. Особое внимание в этом году будет уделено избирательным процессам в регионах, прилегающих к Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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