Алаудинов: ВСУ ежедневно направляют своих военных под Курск

Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся потери. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник ежедневно затаскивает сюда (в Курскую область — прим. URA.RU) все новые силы. Очень большие потери несет, ничего у него не получается. Хотя мы не можем отчитаться о большом количестве подбитой техники, потому что враг уже поумнел, он знает — на наших улицах кататься не нужно даже на велосипедах», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале.
Командование ВСУ перебрасывает иностранных наемников с Харьковского направления под Курск, пишет RT. По мнению замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, речь идет о более 500 военных специалистов, передает «Национальная служба новостей».
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