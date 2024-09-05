05 сентября 2024

Алаудинов: ВСУ ежедневно направляют своих военных под Курск

© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ несут регулярные потери на курском направлении
ВСУ несут регулярные потери на курском направлении Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся потери. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник ежедневно затаскивает сюда (в Курскую область — прим. URA.RU) все новые силы. Очень большие потери несет, ничего у него не получается. Хотя мы не можем отчитаться о большом количестве подбитой техники, потому что враг уже поумнел, он знает — на наших улицах кататься не нужно даже на велосипедах», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале.

Командование ВСУ перебрасывает иностранных наемников с Харьковского направления под Курск, пишет RT. По мнению замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, речь идет о более 500 военных специалистов, передает «Национальная служба новостей».

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Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся потери. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. «Противник ежедневно затаскивает сюда (в Курскую область — прим. URA.RU) все новые силы. Очень большие потери несет, ничего у него не получается. Хотя мы не можем отчитаться о большом количестве подбитой техники, потому что враг уже поумнел, он знает — на наших улицах кататься не нужно даже на велосипедах», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Командование ВСУ перебрасывает иностранных наемников с Харьковского направления под Курск, пишет RT. По мнению замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, речь идет о более 500 военных специалистов, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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