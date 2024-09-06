В Госдуме предложили провести «специальную демографическую операцию»

В Госдуме предложили начать демографическую операцию с Дальнего Востока
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Пресс-конференция представителей КПРФ об итогах работы комитетов Государственной думы и формировании нового бюджета. 1 августа 2024. Москва, останина нина
Автором идеи выступила Нина Останина Фото:

В России нужно провести «специальную демографическую операцию», начав ее с Дальнего Востока. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

«Мы должны провести еще одну спецоперацию. Вот как СВО — только специальная демографическая операция. Начинать ее надо на Дальнем Востоке, где солнце восходит», — приводит РИА Новости мнение депутата.

По словам Останиной, необходимо поддерживать молодые семьи, однако при этом надо не забывать и те семьи, где уже родились дети, поддерживая тем самым вектор многодетности. Выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) парламентарий отметила, что необходимо, чтобы 51% семей страны были многодетными, пишет «Национальная служба новостей».

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В России нужно провести «специальную демографическую операцию», начав ее с Дальнего Востока. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. «Мы должны провести еще одну спецоперацию. Вот как СВО — только специальная демографическая операция. Начинать ее надо на Дальнем Востоке, где солнце восходит», — приводит РИА Новости мнение депутата. По словам Останиной, необходимо поддерживать молодые семьи, однако при этом надо не забывать и те семьи, где уже родились дети, поддерживая тем самым вектор многодетности. Выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) парламентарий отметила, что необходимо, чтобы 51% семей страны были многодетными, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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