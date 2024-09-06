В Госдуме предложили провести «специальную демографическую операцию»

В Госдуме предложили начать демографическую операцию с Дальнего Востока

06 сентября 2024 в 06:46 Размер текста - 17 +

Автором идеи выступила Нина Останина Фото: Роман Наумов © URA.RU В России нужно провести «специальную демографическую операцию», начав ее с Дальнего Востока. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. «Мы должны провести еще одну спецоперацию. Вот как СВО — только специальная демографическая операция. Начинать ее надо на Дальнем Востоке, где солнце восходит», — приводит РИА Новости мнение депутата. По словам Останиной, необходимо поддерживать молодые семьи, однако при этом надо не забывать и те семьи, где уже родились дети, поддерживая тем самым вектор многодетности. Выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) парламентарий отметила, что необходимо, чтобы 51% семей страны были многодетными, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России нужно провести «специальную демографическую операцию», начав ее с Дальнего Востока. Об этом заявила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. «Мы должны провести еще одну спецоперацию. Вот как СВО — только специальная демографическая операция. Начинать ее надо на Дальнем Востоке, где солнце восходит», — приводит РИА Новости мнение депутата. По словам Останиной, необходимо поддерживать молодые семьи, однако при этом надо не забывать и те семьи, где уже родились дети, поддерживая тем самым вектор многодетности. Выступая на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) парламентарий отметила, что необходимо, чтобы 51% семей страны были многодетными, пишет «Национальная служба новостей».