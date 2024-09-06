Экс-начальнику службы Минобороны ограничили срок ознакомления с делом о взятке

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Судебный процесс над Эваном Гершковичем. Екатеринбург, дворец правосудия, свердловский областной суд
По решению суда, Тимофеев может ознакомиться с материалами своего уголовного дела до 4 октября Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Военный суд ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного дела до 4 октября для арестованного экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Об этом сообщила защита обвиняемого.

«Следствие просило ограничить срок ознакомления с материалами дела до 10 сентября, но 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета частично», — заявил представитель полковника, его слова приводит ТАСС. Так, сроки ознакомления с делом сдвинулись до 4 октября.

Тимофеев был арестован по делу о коррупции, он обвиняется в получении взяток от коммерсантов, которые принимали участие в демилитаризации боевой техники. Также следствие считает, то Тимофеев расхищал деньги из бюджета, в этом ему помогали товарищи. Позже Следственный комитет РФ смягчил ему обвинение из-за отсутствия состава преступления. Мужчине также дали право на реабилитацию после остановки уголовного дела.

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Военный суд ограничил сроки ознакомления с материалами уголовного дела до 4 октября для арестованного экс-начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева. Об этом сообщила защита обвиняемого. «Следствие просило ограничить срок ознакомления с материалами дела до 10 сентября, но 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета частично», — заявил представитель полковника, его слова приводит ТАСС. Так, сроки ознакомления с делом сдвинулись до 4 октября. Тимофеев был арестован по делу о коррупции, он обвиняется в получении взяток от коммерсантов, которые принимали участие в демилитаризации боевой техники. Также следствие считает, то Тимофеев расхищал деньги из бюджета, в этом ему помогали товарищи. Позже Следственный комитет РФ смягчил ему обвинение из-за отсутствия состава преступления. Мужчине также дали право на реабилитацию после остановки уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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