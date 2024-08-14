Экс-начальнику службы Минобороны смягчили обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы 2024. Екатеринбург, зона, тюрьма, место заключения, сизо1
Следствие прекратило уголовное дело по статье злоупотребление должностными полномочиями Фото:

Следственный комитет смягчил обвинение бывшему начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковнику Илье Тимофееву. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следствие прекратило уголовное преследование в отношении Тимофеева Ильи Александровича в части совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — уточнил в правоохранительных органах, передает ТАСС.

По материалам следствия, Тимофееву дали право на реабилитацию после остановки уголовного дела. Однако дело о получении взятки в крупном размере продолжается.

Ранее сообщалось, что после передачи уголовного дела в прокуратуру, экс-начальник службы Минобороны заявил о желании отправиться в зону СВО. Как выяснилось, позже ему в этом отказали.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет смягчил обвинение бывшему начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковнику Илье Тимофееву. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Следствие прекратило уголовное преследование в отношении Тимофеева Ильи Александровича в части совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — уточнил в правоохранительных органах, передает ТАСС. По материалам следствия, Тимофееву дали право на реабилитацию после остановки уголовного дела. Однако дело о получении взятки в крупном размере продолжается. Ранее сообщалось, что после передачи уголовного дела в прокуратуру, экс-начальник службы Минобороны заявил о желании отправиться в зону СВО. Как выяснилось, позже ему в этом отказали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...