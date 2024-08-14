Экс-начальнику службы Минобороны смягчили обвинение

Следственный комитет смягчил обвинение бывшему начальнику Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковнику Илье Тимофееву. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Следствие прекратило уголовное преследование в отношении Тимофеева Ильи Александровича в части совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), в связи с отсутствием в деянии состава преступления», — уточнил в правоохранительных органах, передает ТАСС.
По материалам следствия, Тимофееву дали право на реабилитацию после остановки уголовного дела. Однако дело о получении взятки в крупном размере продолжается.
Ранее сообщалось, что после передачи уголовного дела в прокуратуру, экс-начальник службы Минобороны заявил о желании отправиться в зону СВО. Как выяснилось, позже ему в этом отказали.
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