Тюменцы бросились искать работу

Количество опубликованных резюме на сервисах по поиску работы увеличилось за год на 28%. Об этом сообщили аналитики сайте hh.ru.
«В августе — начале сентября в Тюменской области было размещено 85,4 тыс. резюме. Количество резюме, опубликованных тюменцами в этот период, превысило прошлогодние показатели на 28%», — сообщили аналитики.
Больше всего резюме опубликованы в сферах «автомобильный бизнес», (+61%), «рабочий персонал» (+48%), «транспорт, логистика, перевозки» и «туризм, гостиницы, рестораны» (+47% в каждой). Средняя зарплата, которую указывают в резюме соискатели, составляет 60 000 рублей. Этот показатель не изменился с начала года.
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