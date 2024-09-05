05 сентября 2024

Тюменцы бросились искать работу

В Тюмени количество резюме увеличилось за год на 28%
© Служба новостей «URA.RU»
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Горожане стали чаще искать работу
Горожане стали чаще искать работу Фото:

Количество опубликованных резюме на сервисах по поиску работы увеличилось за год на 28%. Об этом сообщили аналитики сайте hh.ru.

«В августе — начале сентября в Тюменской области было размещено 85,4 тыс. резюме. Количество резюме, опубликованных тюменцами в этот период, превысило прошлогодние показатели на 28%», — сообщили аналитики.

Больше всего резюме опубликованы в сферах «автомобильный бизнес», (+61%), «рабочий персонал» (+48%), «транспорт, логистика, перевозки» и «туризм, гостиницы, рестораны» (+47% в каждой). Средняя зарплата, которую указывают в резюме соискатели, составляет 60 000 рублей. Этот показатель не изменился с начала года.

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Количество опубликованных резюме на сервисах по поиску работы увеличилось за год на 28%. Об этом сообщили аналитики сайте hh.ru. «В августе — начале сентября в Тюменской области было размещено 85,4 тыс. резюме. Количество резюме, опубликованных тюменцами в этот период, превысило прошлогодние показатели на 28%», — сообщили аналитики. Больше всего резюме опубликованы в сферах «автомобильный бизнес», (+61%), «рабочий персонал» (+48%), «транспорт, логистика, перевозки» и «туризм, гостиницы, рестораны» (+47% в каждой). Средняя зарплата, которую указывают в резюме соискатели, составляет 60 000 рублей. Этот показатель не изменился с начала года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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