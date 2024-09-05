05 сентября 2024

В нацпарке под Златоустом ласки охотятся на жертв в 10 раз крупней себя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Усердно охотиться ласок заставляет ускоренный обмен веществ
Усердно охотиться ласок заставляет ускоренный обмен веществ Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ласок поймали за охотой на жертв в 10 раз больше своего веса. Как 6 сентября сообщили в пресс-службе учреждения, такой добычей являются зайцы.

«Семейство ласок, которое инспекторы встретили на одной из тропинок Двуглавой сопки, скорее всего, направлялось на охоту. Ласка может поймать дичь, которая в 10 раз больше ее самой, например, зайца», — рассказали в нацпарке.

Помимо зайцев, ласка истребляет мышей, будучи способной раз поймать до 30 особей. Несмотря на свои небольшие размеры, эти хищники отличаются высокой активностью и бесстрашием. Охотничьи качества помогают им успешно добывать пропитание и защищаться от более крупных противников.

Зверь является самым маленьким представителем мира хищников. Вес тела не превышает 250 граммов. При этом ускоренный обмен веществ заставляет ласок в сутки съедать до трети своего веса.

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ласок поймали за охотой на жертв в 10 раз больше своего веса. Как 6 сентября сообщили в пресс-службе учреждения, такой добычей являются зайцы. «Семейство ласок, которое инспекторы встретили на одной из тропинок Двуглавой сопки, скорее всего, направлялось на охоту. Ласка может поймать дичь, которая в 10 раз больше ее самой, например, зайца», — рассказали в нацпарке. Помимо зайцев, ласка истребляет мышей, будучи способной раз поймать до 30 особей. Несмотря на свои небольшие размеры, эти хищники отличаются высокой активностью и бесстрашием. Охотничьи качества помогают им успешно добывать пропитание и защищаться от более крупных противников. Зверь является самым маленьким представителем мира хищников. Вес тела не превышает 250 граммов. При этом ускоренный обмен веществ заставляет ласок в сутки съедать до трети своего веса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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