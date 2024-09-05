В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) ласок поймали за охотой на жертв в 10 раз больше своего веса. Как 6 сентября сообщили в пресс-службе учреждения, такой добычей являются зайцы.
«Семейство ласок, которое инспекторы встретили на одной из тропинок Двуглавой сопки, скорее всего, направлялось на охоту. Ласка может поймать дичь, которая в 10 раз больше ее самой, например, зайца», — рассказали в нацпарке.
Помимо зайцев, ласка истребляет мышей, будучи способной раз поймать до 30 особей. Несмотря на свои небольшие размеры, эти хищники отличаются высокой активностью и бесстрашием. Охотничьи качества помогают им успешно добывать пропитание и защищаться от более крупных противников.
Зверь является самым маленьким представителем мира хищников. Вес тела не превышает 250 граммов. При этом ускоренный обмен веществ заставляет ласок в сутки съедать до трети своего веса.
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