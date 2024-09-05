Полицейские провели ночной рейд по кафе и развлекательным заведениям Тюмени. В результате было составлено 20 протоколов о нарушении миграционного законодательства, 13 иностранцев отправили в суд для решения вопроса об их депортации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«В рамках ОПМ „Ночной город“ в областном центре сотрудники полиции проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами. Полиция при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии посетили ряд кафе и развлекательных заведений. По итогам составлено 20 протоколов за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ», — сообщили в ведомстве.
Также предприниматель, нелегально устроивший на работу иностранцев, будет привлечен к административной ответственности. Обстоятельства незаконного нахождения мигрантов выясняются.
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