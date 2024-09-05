05 сентября 2024

Силовики устроили облаву на мигрантов в тюменских кафе. Видео

Силовики провели рейд по мигрантам в тюменских заведениях
© Служба новостей «URA.RU»
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В рейде участвовала Росгвардия
В рейде участвовала Росгвардия Фото:

Полицейские провели ночной рейд по кафе и развлекательным заведениям Тюмени. В результате было составлено 20 протоколов о нарушении миграционного законодательства, 13 иностранцев отправили в суд для решения вопроса об их депортации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В рамках ОПМ „Ночной город“ в областном центре сотрудники полиции проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами. Полиция при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии посетили ряд кафе и развлекательных заведений. По итогам составлено 20 протоколов за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ», — сообщили в ведомстве.

Также предприниматель, нелегально устроивший на работу иностранцев, будет привлечен к административной ответственности. Обстоятельства незаконного нахождения мигрантов выясняются.

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Полицейские провели ночной рейд по кафе и развлекательным заведениям Тюмени. В результате было составлено 20 протоколов о нарушении миграционного законодательства, 13 иностранцев отправили в суд для решения вопроса об их депортации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. «В рамках ОПМ „Ночной город“ в областном центре сотрудники полиции проверили соблюдение норм миграционного законодательства иностранными гражданами. Полиция при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии посетили ряд кафе и развлекательных заведений. По итогам составлено 20 протоколов за нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в РФ», — сообщили в ведомстве. Также предприниматель, нелегально устроивший на работу иностранцев, будет привлечен к административной ответственности. Обстоятельства незаконного нахождения мигрантов выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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