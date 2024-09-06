Песков: абсолютно не важно сколько будет длиться СВО

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Прессекретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции по окончанию голосования на выборах 2024. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что в контексте СВО важно достигнуть поставленных целей, а не закончить конфликт как можно быстрее Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сроки окончания конфликта на Украине «абсолютно не важны». В этом деле важно достичь поставленных целей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. <…> Здесь сроки абсолютно не важны. Хотя, конечно же, мы все надеемся, что будет лучше быстрее, чем медленнее», — заявил Песков, его слова передает ТАСС. Он также выразил надежду на то, что цели СВО будут достигнуты как можно скорее, отметив стремление к обеспечению безопасности будущих поколений и созданию «новой архитектуры безопасности» в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2022 году Москва и Киев были в шаге от заключения мирного соглашения. Однако Запад и Украина отказались от стамбульских соглашений, чтобы нанести российской стороне стратегическое поражение, но этот шаг не дал результатов.

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Сроки окончания конфликта на Украине «абсолютно не важны». В этом деле важно достичь поставленных целей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. <…> Здесь сроки абсолютно не важны. Хотя, конечно же, мы все надеемся, что будет лучше быстрее, чем медленнее», — заявил Песков, его слова передает ТАСС. Он также выразил надежду на то, что цели СВО будут достигнуты как можно скорее, отметив стремление к обеспечению безопасности будущих поколений и созданию «новой архитектуры безопасности» в стране. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2022 году Москва и Киев были в шаге от заключения мирного соглашения. Однако Запад и Украина отказались от стамбульских соглашений, чтобы нанести российской стороне стратегическое поражение, но этот шаг не дал результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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