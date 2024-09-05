05 сентября 2024

Таможенники запретили ввоз в ХМАО партии нелегальных фруктов из стран СНГ

© Служба новостей «URA.RU»
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Партии нелегальных фруктов пытались завести в ХМАО через сургутский аэропорт
Партии нелегальных фруктов пытались завести в ХМАО через сургутский аэропорт Фото:

Тюменские таможенники запретили к провозу на территорию ХМАО 25 партий фруктов и орехов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Авиапассажиры пытались перевезти груз весом более 100 килограммов в багаже и ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба уральского таможенного управления на своем сайте.

«При проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Сургута выявлено и не допущено к ввозу 25 партий растительной продукции, перемещаемой пассажирами международных рейсов с нарушением карантинных фитосанитарных мер. Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, вопреки действующим ограничениям, провозили в багаже и ручной клади более 113 кг подкарантинной продукции (сухофрукты, фрукты, орехи, рис)», — следует из сообщения.

Сотрудники Россельхознадзора уничтожили запрещенную к провозу продукцию. А владельцев груза привлекли к административной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что таможенники запретили к провозу на территорию ХМАО четыре тонны арбузов из Казахстана. У водителя груза не оказалось при себе необходимых документов.

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Тюменские таможенники запретили к провозу на территорию ХМАО 25 партий фруктов и орехов из Таджикистана, Узбекистана и Азербайджана. Авиапассажиры пытались перевезти груз весом более 100 килограммов в багаже и ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба уральского таможенного управления на своем сайте. «При проведении карантинного фитосанитарного контроля в пункте пропуска через государственную границу РФ в аэропорту Сургута выявлено и не допущено к ввозу 25 партий растительной продукции, перемещаемой пассажирами международных рейсов с нарушением карантинных фитосанитарных мер. Граждане, прибывшие из Республик Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан, вопреки действующим ограничениям, провозили в багаже и ручной клади более 113 кг подкарантинной продукции (сухофрукты, фрукты, орехи, рис)», — следует из сообщения. Сотрудники Россельхознадзора уничтожили запрещенную к провозу продукцию. А владельцев груза привлекли к административной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что таможенники запретили к провозу на территорию ХМАО четыре тонны арбузов из Казахстана. У водителя груза не оказалось при себе необходимых документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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