29 июля 2024

Таможенники запретили ввоз в ХМАО партии нелегальных арбузов из Казахстана

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель грузовика пытался провести в ХМАО партию нелегальных арбузов из Казахстана
Водитель грузовика пытался провести в ХМАО партию нелегальных арбузов из Казахстана Фото:

Тюменские таможенники запретили к провозу на территорию ХМАО четыре тонны арбузов из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба уральского таможенного управления на своем сайте.

«Мобильная группа тюменской таможни остановила грузовик, следовавший в Югорск, для проверки. Водитель представил перевозимые на подложке из соломы арбузы и документы на них. Оказалось, что в фитосанитарном сертификате заявлен только один товар — „арбузы свежие 4000 кг“. А на товар „солома“ разрешительный документ отсутствовал, хотя по законодательству он также необходим», — говорится в сообщении.

Грузовик передали сотрудникам Россельхознадзора. Ведомство приняло решение вернуть груз в Казахстан.

Ранее URA.RU сообщало, что поставщики из Киргизии и Казахстана завезли в ХМАО фрукты, ягоду, овощи и пищевую зелень, которые не прошли проверку фитосанитарного карантинного контроля. Поэтому продукты могут быть потенциально опасными.

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Тюменские таможенники запретили к провозу на территорию ХМАО четыре тонны арбузов из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба уральского таможенного управления на своем сайте. «Мобильная группа тюменской таможни остановила грузовик, следовавший в Югорск, для проверки. Водитель представил перевозимые на подложке из соломы арбузы и документы на них. Оказалось, что в фитосанитарном сертификате заявлен только один товар — „арбузы свежие 4000 кг“. А на товар „солома“ разрешительный документ отсутствовал, хотя по законодательству он также необходим», — говорится в сообщении. Грузовик передали сотрудникам Россельхознадзора. Ведомство приняло решение вернуть груз в Казахстан. Ранее URA.RU сообщало, что поставщики из Киргизии и Казахстана завезли в ХМАО фрукты, ягоду, овощи и пищевую зелень, которые не прошли проверку фитосанитарного карантинного контроля. Поэтому продукты могут быть потенциально опасными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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