Таможенники запретили ввоз в ХМАО партии нелегальных арбузов из Казахстана

Тюменские таможенники запретили к провозу на территорию ХМАО четыре тонны арбузов из Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба уральского таможенного управления на своем сайте.
«Мобильная группа тюменской таможни остановила грузовик, следовавший в Югорск, для проверки. Водитель представил перевозимые на подложке из соломы арбузы и документы на них. Оказалось, что в фитосанитарном сертификате заявлен только один товар — „арбузы свежие 4000 кг“. А на товар „солома“ разрешительный документ отсутствовал, хотя по законодательству он также необходим», — говорится в сообщении.
Грузовик передали сотрудникам Россельхознадзора. Ведомство приняло решение вернуть груз в Казахстан.
Ранее URA.RU сообщало, что поставщики из Киргизии и Казахстана завезли в ХМАО фрукты, ягоду, овощи и пищевую зелень, которые не прошли проверку фитосанитарного карантинного контроля. Поэтому продукты могут быть потенциально опасными.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!