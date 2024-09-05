05 сентября 2024

В Челябинске изменятся маршруты автобусов на День города. Карта

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Новый автобус с гармошкой. Челябинск, остановка общественного транспорта, пассажиры, пассажирский транспорт, городской транспорт, автобус с гармошкой
В День города в Челябинске автобусы пойдут по другим маршрутам из-за перекрытых улиц Фото:

В Челябинске 7 сентября для мероприятий в честь празднования Дня города будут перекрыты несколько улиц, поэтому на них закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский общественный транспорт».

«На время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта: с 10 до 23 часов по Красной от Труда до Братьев Кашириных. С 14 до 23 часов по Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Автобусы будут направлены в объезд перекрытых улиц. Так, изменятся маршруты автобусов № 8, 18, 22а и 71. Кроме того, в вечернее время, с 17 до 23 часов, будет закрыто движение по 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска. Для этого маршруты автобусов №9 и №128 направят по другим улицам.

В Челябинске в выходные, 7 и 8 сентября, состоится множество творческих и кулинарных мастер-классов, а также концертов в честь празднования Дня города. Где погулять и что можно увидеть в рамках праздничных мероприятий, читайте в материале URA.RU.

В Челябинске перекроют ряд улиц 7 сентяюря
В Челябинске перекроют ряд улиц 7 сентяюря
Маршруты автобусов направят в объезд закрытых участков
Маршруты автобусов направят в объезд закрытых участков

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В Челябинске 7 сентября для мероприятий в честь празднования Дня города будут перекрыты несколько улиц, поэтому на них закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский общественный транспорт». «На время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта: с 10 до 23 часов по Красной от Труда до Братьев Кашириных. С 14 до 23 часов по Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной», — уточнили в пресс-службе ведомства. Автобусы будут направлены в объезд перекрытых улиц. Так, изменятся маршруты автобусов № 8, 18, 22а и 71. Кроме того, в вечернее время, с 17 до 23 часов, будет закрыто движение по 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска. Для этого маршруты автобусов №9 и №128 направят по другим улицам. В Челябинске в выходные, 7 и 8 сентября, состоится множество творческих и кулинарных мастер-классов, а также концертов в честь празднования Дня города. Где погулять и что можно увидеть в рамках праздничных мероприятий, читайте в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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