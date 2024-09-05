В Челябинске изменятся маршруты автобусов на День города. Карта

06 сентября 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

В День города в Челябинске автобусы пойдут по другим маршрутам из-за перекрытых улиц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 7 сентября для мероприятий в честь празднования Дня города будут перекрыты несколько улиц, поэтому на них закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский общественный транспорт». «На время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта: с 10 до 23 часов по Красной от Труда до Братьев Кашириных. С 14 до 23 часов по Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной», — уточнили в пресс-службе ведомства. Автобусы будут направлены в объезд перекрытых улиц. Так, изменятся маршруты автобусов № 8, 18, 22а и 71. Кроме того, в вечернее время, с 17 до 23 часов, будет закрыто движение по 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска. Для этого маршруты автобусов №9 и №128 направят по другим улицам. В Челябинске в выходные, 7 и 8 сентября, состоится множество творческих и кулинарных мастер-классов, а также концертов в честь празднования Дня города. Где погулять и что можно увидеть в рамках праздничных мероприятий, читайте в материале URA.RU. В Челябинске перекроют ряд улиц 7 сентяюря Челябинский общественный транспорт Маршруты автобусов направят в объезд закрытых участков Челябинский общественный транспорт Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 7 сентября для мероприятий в честь празднования Дня города будут перекрыты несколько улиц, поэтому на них закроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ОГКУ «Челябинский общественный транспорт». «На время праздничных мероприятий в День города будет закрыто движение транспорта: с 10 до 23 часов по Красной от Труда до Братьев Кашириных. С 14 до 23 часов по Каслинской от Братьев Кашириных до проспекта Победы и по Братьев Кашириных от Кирова до Краснознаменной», — уточнили в пресс-службе ведомства. Автобусы будут направлены в объезд перекрытых улиц. Так, изменятся маршруты автобусов № 8, 18, 22а и 71. Кроме того, в вечернее время, с 17 до 23 часов, будет закрыто движение по 250-летия Челябинска от Салавата Юлаева до Академика Макеева и по Татищева от проспекта Героя России Родионова до 250-летия Челябинска. Для этого маршруты автобусов №9 и №128 направят по другим улицам. В Челябинске в выходные, 7 и 8 сентября, состоится множество творческих и кулинарных мастер-классов, а также концертов в честь празднования Дня города. Где погулять и что можно увидеть в рамках праздничных мероприятий, читайте в материале URA.RU.