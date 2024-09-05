Фестиваль «Челябинская область — большая семья», который отправился в путь по всему региону 22 июля, завершит свой тур в Челябинске 8 сентября. Это мероприятие, насыщенное играми, мастер-классами и консультациями от министерств, предоставит горожанам возможность полезно провести время в кругу семьи, сообщили 6 сентябяря в пресс-службе мэрии областного центра.
«Большой семейный фестиваль завершает тур в Челябинске. 8 сентября в городе остановится автопоезд „Челябинская область — большая семья“. Горожан ждут игры, мастер-классы, консультации от региональных министерств культуры, спорта, образования, социальных отношений и здравоохранения», — уточнили в пресс-службе.
В «Саду камней» соберутся представители региональных министерств, чтобы ответить на вопросы челябинцев. Также они проведут проверку здоровья, помогут записать детей в спортивные секции, расскажут о доступных льготах и актуальных вакансиях, а также соберут обращения в приемную губернатора. Фестиваль будет работать с 12:00 до 20:00.
Объединенная группировка из семи министерств и главных управлений региона стартовала в тур 22 июля. В программе фестиваля были заявлены 44 города и села. От минздрава предлагались консультации терапевта, невролога, педиатра и кардиолога, а также несколько видов анализов: ЭКГ и флюорография, анализ крови, экспресс-тест на ВИЧ и другие. Проводились также профориентационные и социальные мероприятия.
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