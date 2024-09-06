Медведев сказал, на что может пойти Дуров под давлением Франции

Медведев: Дуров может отдать ключи шифрования Telegram Франции в случае давления

06 сентября 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Медведев заявил, что Дуров будет вынужден отдать доступ к ключам шифрования Франции Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров будет вынужден рано или поздно отдать доступ к ключам шифрования французским властям в случае сильного давления с их стороны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или в 2016 году и ему говорю: посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать», — заявил Медведев, передает ТАСС. По словам зампреда СБ РФ, Павел Дуров тогда ответил, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на такой шаг. Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Его обвинили в отсутствии модерации и отказе сотрудничать с французскими властями. По словам эксперта в области кибербезопасности Романа Трушкина, в рамках расследования дела Франция может потребовать от Дурова выдать не ключи шифрования Telegram, а бэкдоры, которые дадут полный доступ к мессенджеру, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматель и основатель мессенджера Telegram Павел Дуров будет вынужден рано или поздно отдать доступ к ключам шифрования французским властям в случае сильного давления с их стороны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Я его как-то позвал на встречу еще в 2015 или в 2016 году и ему говорю: посмотрите, вы же понимаете, что все, что вы делаете, это небезопасно может быть для государства. Террористы могут этим всем воспользоваться. Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать», — заявил Медведев, передает ТАСС. По словам зампреда СБ РФ, Павел Дуров тогда ответил, что ни при каких обстоятельствах не пойдет на такой шаг. Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Его обвинили в отсутствии модерации и отказе сотрудничать с французскими властями. По словам эксперта в области кибербезопасности Романа Трушкина, в рамках расследования дела Франция может потребовать от Дурова выдать не ключи шифрования Telegram, а бэкдоры, которые дадут полный доступ к мессенджеру, пишет RT.