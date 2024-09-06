Из кабины штурмовика в тюменское правительство: кто такой Виктор Квасов, чью карьеру предопределил Путин

Финалист проекта «Время героев» Квасов выразил стремление помогать людям

07 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Виктор Квасов стал финалистом президентской программы «Время героев» Фото: Денис Моргунов © URA.RU В феврале 2024 года, спустя два года после начала спецоперации, президент России Владимир Путин объявил о создании кадровой программы «Время героев». В ее рамках участников СВО, имеющих высшее образование и управленческий опыт, обучают на высокоэффективных управленцев — новую элиту России. В Тюмени финалистом программы стал 28-летний военный летчик Виктор Квасов. URA.RU встретилось с ним, чтобы понять — кто этот человек и каким он видит свое будущее. Тюменец отучился на пилота военной авиации Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Ребенок, мечтавший о небе Выйдя в финал президентской программы, Виктор Квасов попал на стажировку в правительство Тюменской области. В СМИ часто можно прочитать о том, что он изучает работу того или иного управления. Но не о самом Викторе. А между тем биография мужчины заслуживает внимания. «Я родом из деревни в Казанском районе. В детстве наблюдал, как над головой пролетают самолеты. Для меня это было что-то непостижимое, невероятное. И это стало целью — быть там, в небе», — рассказал Виктор URA.RU. Путь Виктора был непростым. Выучиться на пилота гражданской авиации ему не позволяли средства. Оплатить проживание, бытовые нужды на время учебы и другие расходы — все это было неподъемно для семьи тюменца. И он решил — мечты добьется исключительно за счет своих личностных качеств. «Я поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище, на военного летчика. Было сложно, нужно соответствовать множеству критериев. К примеру, здоровье. Оно меня, к счастью, не подвело. Знания, мой психотип — все это подошло, меня взяли. Обучение закончил в 2019 году, распределился в штурмовую авиацию. Летал на легендарном штурмовике СУ-25. На СВО отправился с первых дней после ее объявления», — вспоминает Виктор Квасов. Для зачисления в программу Виктор написал эссе, сдал тест и рассказал о себе на собеседовании Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Президент сказал: такие, как я, стране нужны» Когда Владимир Путин анонсировал начало программы «Время героев», Виктор находился в отпуске. Со спецоперации его отозвали, поставив новую задачу: обучать молодых лейтенантов. «Президент сказал, что такие люди, как участники СВО, нужны и на гражданской службе. Я подумал, что раз главнокомандующий так считает, то стоит предложить свою кандидатуру. Заполнил заявку на сайте», — вспоминает Виктор. Кандидата попросили написать эссе и пройти тестирование. Затем было очное собеседование. Просто беседа: рассказ о себе как о человеке. О мыслях и убеждениях, опыте работы. «О том, что меня взяли, узнал после опубликования результатов. Затем было обучение, а после — выход в финал. По каким критериям туда отбирали я, если честно, сам не знаю. Но, учитывая мой случай — я сам из деревни, своими силами поступил в училище и строил дальнейшую карьеру, — отбор велся по-честному. Я не считаю себя лучшим из всех. Я такой же, как остальные участники», — говорит Виктор. Военные на СВО защищают мирную жизнь россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Возвращение к мирной жизни Переход от спецоперации к обычной жизни, по словам Виктора, дался ему легко. Помогла и резкая смена деятельности. Ему удалось избежать посттравматического синдрома, из-за которого участникам СВО трудно смириться с новой реальностью после приезда домой. «Оказавшись в тылу, ты понимаешь, что здесь мирная жизнь, а не война. Нет необходимости сражаться и защищать. Сограждане живут своей полноценной жизнью. И так и нужно. Именно для этого мы и работаем на СВО, мы на это учились, это было наше решение и выбор. Чтобы здесь дети спокойно ходили в школы, студенты поступали в вузы, росли семьи. И это правильно», — считает Квасов. Виктора Квасова больше всего интересуют вопросы, затрагивающие быт людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Хочу помогать людям» Виктор Квасов уже прошел стажировку в аппарате губернатора Тюменской области, Главном управлении строительства региона, департаментах имущественных отношений, лесного комплекса, экономики, ЖКХ, Государственной жилищной инспекции и правовом управлении. И это не предел. «Самая интересное — это работа с людьми. Хочу помогать. Среди того, где уже побывал, больше всего заинтересовало ГЖИ, вопросы ЖКХ и ГУС, имущественные отношения. Все они напрямую касаются людей. И я о них не понаслышке знаю. Хочется быть инициатором, который сделает работу этих сфер еще лучше», — поделился тюменец. При этом Виктор не спешит озвучивать идеи, которые приходят ему во время стажировки. К своей деятельности подход у него конкретный, можно сказать — военный. «Мысли есть, но сначала нужно осуществить то, что задумал. А потом уже рассказывать, но не наоборот. В целом мне бы хотелось трудиться там, где непосредственно можно улучшать жизнь граждан и развивать Тюменскую область», — отмечает Квасов. По его словам, еженедельно он встречается с губернатором региона Александром Моором. Обсуждают полученный опыт, выясняют, что непонятно и какие сложности. «В плане работы [Александр Моор] спрашивал, какое направление мне понравилось. Но я пока не могут сказать. Когда я изучу работу всех региональных департаментов и, что еще важнее — муниципальных, вот тогда можно будет принять решение. Что вот именно в этой сфере я могу грамотно себя применить. Никаких гарантий на последующее трудоустройство со мной не обсуждали, сейчас главное — обучение», — рассказал Виктор. Три главных качества для чиновника Собеседник URA.RU перечислил качества, которые он закрепил во время СВО и которые пригодятся ему в будущей работе. Так выглядит топ-3 от Виктора Квасова: честность — всегда говорить правду, какой бы она ни была: «Из обмана следует еще больший обман, и в итоге этот пузырь обязательно лопнет»;

дисциплинированность: она много на что влияет и за многое отвечает;

пунктуальность: своевременность и точность выполнения задач. О реакции семьи Для родителей Виктора, которые живут в Казанском районе, его карьерный путь стал поводом для гордости. Мама и папа были рады, когда сын вернулся с СВО, и также обрадовались его новым перспективам. «Мое возвращение стало успокоением для них. Моими успехами они гордятся. Так было, когда я стал летчиком — и они, и я считаем, что это большое достижение, которое не каждому дано. Аналогично и сейчас. Переезжать в Тюмень они не хотят — в деревне им нравится больше. В столице области я живу со своей семьей — женой и ребенком», — поделился Виктор. На СВО нужно быть уверенными в своих силах и думать о ближних Фото: Илья Московец © URA.RU Совет тем, кто хочет пойти на СВО URA.RU попросило Виктора поразмышлять, что он мог бы сказать мужчинам, которые раздумывают над тем, чтобы отправиться на СВО, но пока сомневаются. «Нужно подумать: а кто тогда пойдет? Твоя сестра, мама, супруга будут тебя защищать? Давление со стороны Запада, навязывание их культуры — это испытывал каждый, каждого это коснулось. И мы сейчас от этой раковой опухоли избавляемся. Безусловно, должны быть мотивация, осознание и понимание, что ты будешь выполнять боевые задачи, от твоих действий будут зависеть жизни других людей. Не хотелось бы, чтобы рядом оказался неуверенный человек. Но я считаю, что у нас, в принципе, таких и нет. Те, кто идут на СВО, гордятся тем, что защищают интересы Родины», — отметил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало историю другого участника СВО — Романа Кунгурцева из Армизонского района. Мужчина оставил профессию строителя, в которой был успешен и востребован, ради того, чтобы защищать свою страну. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В феврале 2024 года, спустя два года после начала спецоперации, президент России Владимир Путин объявил о создании кадровой программы «Время героев». В ее рамках участников СВО, имеющих высшее образование и управленческий опыт, обучают на высокоэффективных управленцев — новую элиту России. В Тюмени финалистом программы стал 28-летний военный летчик Виктор Квасов. URA.RU встретилось с ним, чтобы понять — кто этот человек и каким он видит свое будущее. Выйдя в финал президентской программы, Виктор Квасов попал на стажировку в правительство Тюменской области. В СМИ часто можно прочитать о том, что он изучает работу того или иного управления. Но не о самом Викторе. А между тем биография мужчины заслуживает внимания. Путь Виктора был непростым. Выучиться на пилота гражданской авиации ему не позволяли средства. Оплатить проживание, бытовые нужды на время учебы и другие расходы — все это было неподъемно для семьи тюменца. И он решил — мечты добьется исключительно за счет своих личностных качеств. «Я поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище, на военного летчика. Было сложно, нужно соответствовать множеству критериев. К примеру, здоровье. Оно меня, к счастью, не подвело. Знания, мой психотип — все это подошло, меня взяли. Обучение закончил в 2019 году, распределился в штурмовую авиацию. Летал на легендарном штурмовике СУ-25. На СВО отправился с первых дней после ее объявления», — вспоминает Виктор Квасов. Когда Владимир Путин анонсировал начало программы «Время героев», Виктор находился в отпуске. Со спецоперации его отозвали, поставив новую задачу: обучать молодых лейтенантов. «Президент сказал, что такие люди, как участники СВО, нужны и на гражданской службе. Я подумал, что раз главнокомандующий так считает, то стоит предложить свою кандидатуру. Заполнил заявку на сайте», — вспоминает Виктор. Кандидата попросили написать эссе и пройти тестирование. Затем было очное собеседование. Просто беседа: рассказ о себе как о человеке. О мыслях и убеждениях, опыте работы. «О том, что меня взяли, узнал после опубликования результатов. Затем было обучение, а после — выход в финал. По каким критериям туда отбирали я, если честно, сам не знаю. Но, учитывая мой случай — я сам из деревни, своими силами поступил в училище и строил дальнейшую карьеру, — отбор велся по-честному. Я не считаю себя лучшим из всех. Я такой же, как остальные участники», — говорит Виктор. Переход от спецоперации к обычной жизни, по словам Виктора, дался ему легко. Помогла и резкая смена деятельности. Ему удалось избежать посттравматического синдрома, из-за которого участникам СВО трудно смириться с новой реальностью после приезда домой. «Оказавшись в тылу, ты понимаешь, что здесь мирная жизнь, а не война. Нет необходимости сражаться и защищать. Сограждане живут своей полноценной жизнью. И так и нужно. Именно для этого мы и работаем на СВО, мы на это учились, это было наше решение и выбор. Чтобы здесь дети спокойно ходили в школы, студенты поступали в вузы, росли семьи. И это правильно», — считает Квасов. Виктор Квасов уже прошел стажировку в аппарате губернатора Тюменской области, Главном управлении строительства региона, департаментах имущественных отношений, лесного комплекса, экономики, ЖКХ, Государственной жилищной инспекции и правовом управлении. И это не предел. При этом Виктор не спешит озвучивать идеи, которые приходят ему во время стажировки. К своей деятельности подход у него конкретный, можно сказать — военный. «Мысли есть, но сначала нужно осуществить то, что задумал. А потом уже рассказывать, но не наоборот. В целом мне бы хотелось трудиться там, где непосредственно можно улучшать жизнь граждан и развивать Тюменскую область», — отмечает Квасов. По его словам, еженедельно он встречается с губернатором региона Александром Моором. Обсуждают полученный опыт, выясняют, что непонятно и какие сложности. Собеседник URA.RU перечислил качества, которые он закрепил во время СВО и которые пригодятся ему в будущей работе. Так выглядит топ-3 от Виктора Квасова: Для родителей Виктора, которые живут в Казанском районе, его карьерный путь стал поводом для гордости. Мама и папа были рады, когда сын вернулся с СВО, и также обрадовались его новым перспективам. «Мое возвращение стало успокоением для них. Моими успехами они гордятся. Так было, когда я стал летчиком — и они, и я считаем, что это большое достижение, которое не каждому дано. Аналогично и сейчас. Переезжать в Тюмень они не хотят — в деревне им нравится больше. В столице области я живу со своей семьей — женой и ребенком», — поделился Виктор. URA.RU попросило Виктора поразмышлять, что он мог бы сказать мужчинам, которые раздумывают над тем, чтобы отправиться на СВО, но пока сомневаются. Ранее URA.RU рассказывало историю другого участника СВО — Романа Кунгурцева из Армизонского района. Мужчина оставил профессию строителя, в которой был успешен и востребован, ради того, чтобы защищать свою страну.