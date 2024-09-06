В феврале 2024 года, спустя два года после начала спецоперации, президент России Владимир Путин объявил о создании кадровой программы «Время героев». В ее рамках участников СВО, имеющих высшее образование и управленческий опыт, обучают на высокоэффективных управленцев — новую элиту России. В Тюмени финалистом программы стал 28-летний военный летчик Виктор Квасов. URA.RU встретилось с ним, чтобы понять — кто этот человек и каким он видит свое будущее.
Ребенок, мечтавший о небе
Выйдя в финал президентской программы, Виктор Квасов попал на стажировку в правительство Тюменской области. В СМИ часто можно прочитать о том, что он изучает работу того или иного управления. Но не о самом Викторе. А между тем биография мужчины заслуживает внимания.
«Я родом из деревни в Казанском районе. В детстве наблюдал, как над головой пролетают самолеты. Для меня это было что-то непостижимое, невероятное. И это стало целью — быть там, в небе», — рассказал Виктор URA.RU.
Путь Виктора был непростым. Выучиться на пилота гражданской авиации ему не позволяли средства. Оплатить проживание, бытовые нужды на время учебы и другие расходы — все это было неподъемно для семьи тюменца. И он решил — мечты добьется исключительно за счет своих личностных качеств.
«Я поступил в Краснодарское высшее военное авиационное училище, на военного летчика. Было сложно, нужно соответствовать множеству критериев. К примеру, здоровье. Оно меня, к счастью, не подвело. Знания, мой психотип — все это подошло, меня взяли. Обучение закончил в 2019 году, распределился в штурмовую авиацию. Летал на легендарном штурмовике СУ-25. На СВО отправился с первых дней после ее объявления», — вспоминает Виктор Квасов.
«Президент сказал: такие, как я, стране нужны»
Когда Владимир Путин анонсировал начало программы «Время героев», Виктор находился в отпуске. Со спецоперации его отозвали, поставив новую задачу: обучать молодых лейтенантов.
«Президент сказал, что такие люди, как участники СВО, нужны и на гражданской службе. Я подумал, что раз главнокомандующий так считает, то стоит предложить свою кандидатуру. Заполнил заявку на сайте», — вспоминает Виктор.
Кандидата попросили написать эссе и пройти тестирование. Затем было очное собеседование. Просто беседа: рассказ о себе как о человеке. О мыслях и убеждениях, опыте работы.
«О том, что меня взяли, узнал после опубликования результатов. Затем было обучение, а после — выход в финал. По каким критериям туда отбирали я, если честно, сам не знаю. Но, учитывая мой случай — я сам из деревни, своими силами поступил в училище и строил дальнейшую карьеру, — отбор велся по-честному. Я не считаю себя лучшим из всех. Я такой же, как остальные участники», — говорит Виктор.
Возвращение к мирной жизни
Переход от спецоперации к обычной жизни, по словам Виктора, дался ему легко. Помогла и резкая смена деятельности. Ему удалось избежать посттравматического синдрома, из-за которого участникам СВО трудно смириться с новой реальностью после приезда домой.
«Оказавшись в тылу, ты понимаешь, что здесь мирная жизнь, а не война. Нет необходимости сражаться и защищать. Сограждане живут своей полноценной жизнью. И так и нужно. Именно для этого мы и работаем на СВО, мы на это учились, это было наше решение и выбор. Чтобы здесь дети спокойно ходили в школы, студенты поступали в вузы, росли семьи. И это правильно», — считает Квасов.
«Хочу помогать людям»
Виктор Квасов уже прошел стажировку в аппарате губернатора Тюменской области, Главном управлении строительства региона, департаментах имущественных отношений, лесного комплекса, экономики, ЖКХ, Государственной жилищной инспекции и правовом управлении. И это не предел.
«Самая интересное — это работа с людьми. Хочу помогать. Среди того, где уже побывал, больше всего заинтересовало ГЖИ, вопросы ЖКХ и ГУС, имущественные отношения. Все они напрямую касаются людей. И я о них не понаслышке знаю. Хочется быть инициатором, который сделает работу этих сфер еще лучше», — поделился тюменец.
При этом Виктор не спешит озвучивать идеи, которые приходят ему во время стажировки. К своей деятельности подход у него конкретный, можно сказать — военный.
«Мысли есть, но сначала нужно осуществить то, что задумал. А потом уже рассказывать, но не наоборот. В целом мне бы хотелось трудиться там, где непосредственно можно улучшать жизнь граждан и развивать Тюменскую область», — отмечает Квасов.
По его словам, еженедельно он встречается с губернатором региона Александром Моором. Обсуждают полученный опыт, выясняют, что непонятно и какие сложности.
«В плане работы [Александр Моор] спрашивал, какое направление мне понравилось. Но я пока не могут сказать. Когда я изучу работу всех региональных департаментов и, что еще важнее — муниципальных, вот тогда можно будет принять решение. Что вот именно в этой сфере я могу грамотно себя применить. Никаких гарантий на последующее трудоустройство со мной не обсуждали, сейчас главное — обучение», — рассказал Виктор.
Три главных качества для чиновника
Собеседник URA.RU перечислил качества, которые он закрепил во время СВО и которые пригодятся ему в будущей работе. Так выглядит топ-3 от Виктора Квасова:
- честность — всегда говорить правду, какой бы она ни была: «Из обмана следует еще больший обман, и в итоге этот пузырь обязательно лопнет»;
- дисциплинированность: она много на что влияет и за многое отвечает;
- пунктуальность: своевременность и точность выполнения задач.
О реакции семьи
Для родителей Виктора, которые живут в Казанском районе, его карьерный путь стал поводом для гордости. Мама и папа были рады, когда сын вернулся с СВО, и также обрадовались его новым перспективам.
«Мое возвращение стало успокоением для них. Моими успехами они гордятся. Так было, когда я стал летчиком — и они, и я считаем, что это большое достижение, которое не каждому дано. Аналогично и сейчас. Переезжать в Тюмень они не хотят — в деревне им нравится больше. В столице области я живу со своей семьей — женой и ребенком», — поделился Виктор.
Совет тем, кто хочет пойти на СВО
URA.RU попросило Виктора поразмышлять, что он мог бы сказать мужчинам, которые раздумывают над тем, чтобы отправиться на СВО, но пока сомневаются.
«Нужно подумать: а кто тогда пойдет? Твоя сестра, мама, супруга будут тебя защищать? Давление со стороны Запада, навязывание их культуры — это испытывал каждый, каждого это коснулось. И мы сейчас от этой раковой опухоли избавляемся. Безусловно, должны быть мотивация, осознание и понимание, что ты будешь выполнять боевые задачи, от твоих действий будут зависеть жизни других людей. Не хотелось бы, чтобы рядом оказался неуверенный человек. Но я считаю, что у нас, в принципе, таких и нет. Те, кто идут на СВО, гордятся тем, что защищают интересы Родины», — отметил собеседник агентства.
Ранее URA.RU рассказывало историю другого участника СВО — Романа Кунгурцева из Армизонского района. Мужчина оставил профессию строителя, в которой был успешен и востребован, ради того, чтобы защищать свою страну.
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