Зеленский прилетел в Германию, чтобы просить дальнобойное оружие

06 сентября 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Зеленский во время заседания по Украине будет просить западных союзников о поставках дальнобойного оружия для ударов по РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Украинский лидер в ФРГ примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Работа с партнерами по прочности Украины. Я прибыл на авиабазу „Рамштайн“ для участия в заседании по вопросам обороны Украины. Нам нужна решимость партнеров, нужны сильные дальнобойные решения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Украинский президент добавил, что также Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия и по тому, чтобы все вооружение из уже объявленных пакетов военной помощи попало в украинские бригады ВСУ. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала решение США не предоставлять Украине дальнобойное оружие. По ее словам, такое вооружение не позволит стране затронуть ключевые военные объекты России и поэтому не имеет стратегической ценности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Украинский лидер в ФРГ примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Работа с партнерами по прочности Украины. Я прибыл на авиабазу „Рамштайн“ для участия в заседании по вопросам обороны Украины. Нам нужна решимость партнеров, нужны сильные дальнобойные решения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Украинский президент добавил, что также Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия и по тому, чтобы все вооружение из уже объявленных пакетов военной помощи попало в украинские бригады ВСУ. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала решение США не предоставлять Украине дальнобойное оружие. По ее словам, такое вооружение не позволит стране затронуть ключевые военные объекты России и поэтому не имеет стратегической ценности.