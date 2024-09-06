Зеленский прилетел в Германию, чтобы просить дальнобойное оружие

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Зеленский во время заседания по Украине будет просить западных союзников о поставках дальнобойного оружия для ударов по РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Украинский лидер в ФРГ примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины

«Работа с партнерами по прочности Украины. Я прибыл на авиабазу „Рамштайн“ для участия в заседании по вопросам обороны Украины. Нам нужна решимость партнеров, нужны сильные дальнобойные решения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале.

Украинский президент добавил, что также Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия и по тому, чтобы все вооружение из уже объявленных пакетов военной помощи попало в украинские бригады ВСУ.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала решение США не предоставлять Украине дальнобойное оружие. По ее словам, такое вооружение не позволит стране затронуть ключевые военные объекты России и поэтому не имеет стратегической ценности.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить дальнобойное оружие у союзников для ударов по российской территории. Украинский лидер в ФРГ примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины «Работа с партнерами по прочности Украины. Я прибыл на авиабазу „Рамштайн“ для участия в заседании по вопросам обороны Украины. Нам нужна решимость партнеров, нужны сильные дальнобойные решения», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Украинский президент добавил, что также Киеву нужны окончательные решения западных партнеров по поставкам стране дальнобойного оружия и по тому, чтобы все вооружение из уже объявленных пакетов военной помощи попало в украинские бригады ВСУ. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала решение США не предоставлять Украине дальнобойное оружие. По ее словам, такое вооружение не позволит стране затронуть ключевые военные объекты России и поэтому не имеет стратегической ценности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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