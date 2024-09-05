05 сентября 2024

Пентагон развеял мечты Украины по дальнобойному оружию для ВСУ

Пентагон: Украина ничего не добьется при помощи дальнобойного оружия США
© Служба новостей «URA.RU»
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Пентагон скептически относится к поставкам оружия Украине
Пентагон скептически относится к поставкам оружия Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты не увидели стратегической ценности в передаче Украине средств поражения высокой дальности, поскольку такое вооружение не позволит затронуть ключевые военные объекты России. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

«Воздействие от данного шага будет очень незначительным и будет представлять собой очень незначительную стратегическую ценность», — сказала Сингх в ходе брифинга, объясняя позицию США по вопросу о передаче таких вооружений Киеву. Трансляция разговора с журналистами велась на официальном youtube-канале Пентагона.

Россия ранее выразила обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине со стороны членов НАТО, считая это препятствием для урегулирования конфликта и прямым вовлечением альянса в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые поставки оружия Украине со стороны США и НАТО, а также подготовка кадров на территории Европы, напрямую участвуют в конфликте и становятся законной целью для России.

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Соединенные Штаты не увидели стратегической ценности в передаче Украине средств поражения высокой дальности, поскольку такое вооружение не позволит затронуть ключевые военные объекты России. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. «Воздействие от данного шага будет очень незначительным и будет представлять собой очень незначительную стратегическую ценность», — сказала Сингх в ходе брифинга, объясняя позицию США по вопросу о передаче таких вооружений Киеву. Трансляция разговора с журналистами велась на официальном youtube-канале Пентагона. Россия ранее выразила обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине со стороны членов НАТО, считая это препятствием для урегулирования конфликта и прямым вовлечением альянса в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые поставки оружия Украине со стороны США и НАТО, а также подготовка кадров на территории Европы, напрямую участвуют в конфликте и становятся законной целью для России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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