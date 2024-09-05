Пентагон развеял мечты Украины по дальнобойному оружию для ВСУ

Соединенные Штаты не увидели стратегической ценности в передаче Украине средств поражения высокой дальности, поскольку такое вооружение не позволит затронуть ключевые военные объекты России. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
«Воздействие от данного шага будет очень незначительным и будет представлять собой очень незначительную стратегическую ценность», — сказала Сингх в ходе брифинга, объясняя позицию США по вопросу о передаче таких вооружений Киеву. Трансляция разговора с журналистами велась на официальном youtube-канале Пентагона.
Россия ранее выразила обеспокоенность по поводу поставок вооружений Украине со стороны членов НАТО, считая это препятствием для урегулирования конфликта и прямым вовлечением альянса в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что любые поставки оружия Украине со стороны США и НАТО, а также подготовка кадров на территории Европы, напрямую участвуют в конфликте и становятся законной целью для России.
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