Алаудинов рассказал, что Украина стягивает новые силы в Курскую область

06 сентября 2024 в 10:47 Размер текста - 17 +

Алаудинов, заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» активно уничтожают противника под Курском Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов. «Устойчивая у нас на данный момент оборона. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы и несет очень большие потери», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также добавил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены. Ранее командир спецназа заявлял, что Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся при этом большие потери. Это способно привести к полной утрате боеспособности ВСУ, как отмечал президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что противник так и не добился основной цели, а именно остановить продвижение ВС РФ на Донбассе. Путин подчеркнул, что российские солдаты стабилизировали ситуацию, сейчас они постепенно выдавливают противника с приграничных территорий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов. «Устойчивая у нас на данный момент оборона. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы и несет очень большие потери», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также добавил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены. Ранее командир спецназа заявлял, что Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся при этом большие потери. Это способно привести к полной утрате боеспособности ВСУ, как отмечал президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что противник так и не добился основной цели, а именно остановить продвижение ВС РФ на Донбассе. Путин подчеркнул, что российские солдаты стабилизировали ситуацию, сейчас они постепенно выдавливают противника с приграничных территорий.