Алаудинов рассказал, что Украина стягивает новые силы в Курскую область

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Алаудинов, заявил, что бойцы спецназа «Ахмат» активно уничтожают противника под Курском Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

«Устойчивая у нас на данный момент оборона. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы и несет очень большие потери», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также добавил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены.

Ранее командир спецназа заявлял, что Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся при этом большие потери. Это способно привести к полной утрате боеспособности ВСУ, как отмечал президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что противник так и не добился основной цели, а именно остановить продвижение ВС РФ на Донбассе. Путин подчеркнул, что российские солдаты стабилизировали ситуацию, сейчас они постепенно выдавливают противника с приграничных территорий.

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Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов. «Устойчивая у нас на данный момент оборона. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы и несет очень большие потери», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также добавил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены. Ранее командир спецназа заявлял, что Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся при этом большие потери. Это способно привести к полной утрате боеспособности ВСУ, как отмечал президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что противник так и не добился основной цели, а именно остановить продвижение ВС РФ на Донбассе. Путин подчеркнул, что российские солдаты стабилизировали ситуацию, сейчас они постепенно выдавливают противника с приграничных территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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