Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.
«Устойчивая у нас на данный момент оборона. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы и несет очень большие потери», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также добавил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены.
Ранее командир спецназа заявлял, что Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся при этом большие потери. Это способно привести к полной утрате боеспособности ВСУ, как отмечал президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что противник так и не добился основной цели, а именно остановить продвижение ВС РФ на Донбассе. Путин подчеркнул, что российские солдаты стабилизировали ситуацию, сейчас они постепенно выдавливают противника с приграничных территорий.
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Украина активно стягивает новые силы в Курскую область с других направлений. Речь идет зоне, которая относится к ответственности спецназа «Ахмат». Об этом сообщил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов. «Устойчивая у нас на данный момент оборона. Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы и несет очень большие потери», — заявил Алаудинов в своем telegram-канале. Он также добавил, что ВСУ занимаются пополнением ресурсов, так как батальоны в этом районе уже уничтожены. Ранее командир спецназа заявлял, что Украина ежедневно переправляет вооруженные формирования в Курскую область, неся при этом большие потери. Это способно привести к полной утрате боеспособности ВСУ, как отмечал президент РФ Владимир Путин. Он также добавил, что противник так и не добился основной цели, а именно остановить продвижение ВС РФ на Донбассе. Путин подчеркнул, что российские солдаты стабилизировали ситуацию, сейчас они постепенно выдавливают противника с приграничных территорий.