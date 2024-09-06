Рухнувшая в Нижнем Тагиле пятиэтажка превратилась в дом-призрак. Фото

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Обстановка у дома по улице Сибирская 81 в Нижнем Тагиле. Нижний Тагил, сибирская 81
В дом пускают только жильцов и собственников квартир Фото:
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле обрушился жилой дом

В Нижнем Тагиле жители разрушенной пятиэтажки на Сибирской, 81 разбирают свои квартиры. У части уцелевших квартир уже сняли оконные рамы, а горожане продолжают приносить игрушки к стихийному мемориалу в память о погибших детях. Дом круглосуточно охраняют полицейские, рассказал корреспондент URA.RU.

В здание пускают только жителей дома. Туда они приходят, чтобы забрать свои вещи и перевезти в новое жилье. Оконные рамы снимают со всех балконов и лестничных площадок. Пресс-служба мэрии подтвердила, что доступ в пятиэтажку доступен только для жильцов и собственников квартир.

На данный момент горадминистрация ищет подрядчика для сноса дома. Параллельно с этим идем определение способа демонтажа. Пока что дата начала работ неизвестна, однако отмечается, что перед этим из квартир необходимо вынести все имущество.

Взрыв в доме произошел 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. По одной из версий, все случилось в квартире, где находились четверо детей — подростки Аня и две Полины. Также с ним был семилетний Денис — он забежал попить воды. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Врачи боролись за ее жизнь месяц, но девочка умерла, став 11-й жертвой трагедии. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.

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В Нижнем Тагиле жители разрушенной пятиэтажки на Сибирской, 81 разбирают свои квартиры. У части уцелевших квартир уже сняли оконные рамы, а горожане продолжают приносить игрушки к стихийному мемориалу в память о погибших детях. Дом круглосуточно охраняют полицейские, рассказал корреспондент URA.RU. В здание пускают только жителей дома. Туда они приходят, чтобы забрать свои вещи и перевезти в новое жилье. Оконные рамы снимают со всех балконов и лестничных площадок. Пресс-служба мэрии подтвердила, что доступ в пятиэтажку доступен только для жильцов и собственников квартир. На данный момент горадминистрация ищет подрядчика для сноса дома. Параллельно с этим идем определение способа демонтажа. Пока что дата начала работ неизвестна, однако отмечается, что перед этим из квартир необходимо вынести все имущество. Взрыв в доме произошел 1 августа. Предварительная причина — взрыв бытового газа. По одной из версий, все случилось в квартире, где находились четверо детей — подростки Аня и две Полины. Также с ним был семилетний Денис — он забежал попить воды. Обе старшие девочки и мальчик погибли под обломками, а 12-летняя Полина выжила, но с ожогами попала в больницу. Врачи боролись за ее жизнь месяц, но девочка умерла, став 11-й жертвой трагедии. Подробнее о произошедшем — в сюжете URA.RU.
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