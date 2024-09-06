Зеленский призвал союзников Киева игнорировать красные линии Путина

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии (в политике обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована» — прим. ред.), обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Он призвал страны Евросоза разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.
«Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на <…> территории Украины, но и на российской территории», — сказал Зеленский в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Его слова передает «Лента.ру». Отмечается, что украинский глава впервые принял участие в заседании министров обороны на американской базе Рамштайн.
Он прибыл туда 6 сентября. Зеленский заявил о встрече с главами Минобороны США и Германии. Также Зеленский наметил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украиский лидер неоднократно призывал западные страны разрешить использовать на Украине дальнобойное вооружение. В США отметили, что не видят стратегической ценности этого решения.
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Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии (в политике обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована» — прим. ред.), обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Он призвал страны Евросоза разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории. «Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на <…> территории Украины, но и на российской территории», — сказал Зеленский в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Его слова передает «Лента.ру». Отмечается, что украинский глава впервые принял участие в заседании министров обороны на американской базе Рамштайн. Он прибыл туда 6 сентября. Зеленский заявил о встрече с главами Минобороны США и Германии. Также Зеленский наметил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украиский лидер неоднократно призывал западные страны разрешить использовать на Украине дальнобойное вооружение. В США отметили, что не видят стратегической ценности этого решения.