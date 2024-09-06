Зеленский призвал союзников Киева игнорировать красные линии Путина

06 сентября 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский в Германии призвал страны Запада разрешить Киеву ударять по РФ дальнобойным оружием Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии (в политике обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована» — прим. ред.), обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Он призвал страны Евросоза разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории. «Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на <…> территории Украины, но и на российской территории», — сказал Зеленский в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Его слова передает « Лента.ру». Отмечается, что украинский глава впервые принял участие в заседании министров обороны на американской базе Рамштайн. Он прибыл туда 6 сентября. Зеленский заявил о встрече с главами Минобороны США и Германии. Также Зеленский наметил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украиский лидер неоднократно призывал западные страны разрешить использовать на Украине дальнобойное вооружение. В США отметили, что не видят стратегической ценности этого решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал западных союзников игнорировать красные линии (в политике обозначение предела терпения одной из сторон — позиции, при нарушении которой «безопасность более не гарантирована» — прим. ред.), обозначенные президентом России Владимиром Путиным. Он призвал страны Евросоза разрешить Киеву использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории. «Нам нужно иметь эти дальнобойные средства не только на <…> территории Украины, но и на российской территории», — сказал Зеленский в ходе заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины. Его слова передает «Лента.ру». Отмечается, что украинский глава впервые принял участие в заседании министров обороны на американской базе Рамштайн. Он прибыл туда 6 сентября. Зеленский заявил о встрече с главами Минобороны США и Германии. Также Зеленский наметил встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Украиский лидер неоднократно призывал западные страны разрешить использовать на Украине дальнобойное вооружение. В США отметили, что не видят стратегической ценности этого решения.