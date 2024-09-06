Курганцы выберут губернатора и депутатов гордумы

В Курганской области 8 сентября пройдут выборы губернатора и депутатов гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в Единый день голосования 8 сентября пройдут выборы. Избирателям предстоит выбрать губернатора из пяти кандидатов: Виктора Зырянова (КПРФ), Валерия Державина («Справедливая Россия — За Правду»), Ярослава Климко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Вадима Шумкова («Единая Россия») и Ольги Дружининой (ЛДПР). Также состоятся выборы депутатов городской думы Кургана восьмого созыва. URA.RU собрало всю известную информацию о предстоящих выборах.

Как пройдут выборы губернатора Курганской области

Выборы губернатора Курганской области будут проходить в течение одного дня — 8 сентября. Проголосовать избиратели смогут с 8:00 до 20:00 часов. Голосование будет проходить на 791 избирательном участке. В качестве наблюдателей за ходом выборов будут следить более 2600 человек, представляющих кандидатов, политические партии и субъекты общественного контроля. В Кургане и Шадринске будут работать комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Их установят на 89 избирательных участках. Во всех помещениях для голосования будет осуществляться дежурство правоохранительных органов. С 00:00 часов ночи 7 сентября наступает «день тишины», в течение которого кандидатам будет запрещена любая агитация и встречи с избирателями. Всего на выборы главы региона изготовлено 650 тысяч бюллетеней.

Что известно о кандидатах в губернаторы

Выборы депутатов гордумы и нового мэра

Как и выборы главы региона, голосование за депутатов Курганской городской думы пройдет в Единый день голосования — 8 сентября. Кандидаты будут претендовать на 26 мандатов на 13 избирательных участках. В выборах участвуют представители «Единой России», КПРФ, «Справедливой России — За Правду», ЛДПР, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Новых людей». Голосование будет проходить с 8:00 до 20:00. Для выборов в гордуму Кургана изготовлено более полумиллиона бюллетеней.

По данным облизбиркома, на 6 сентября в досрочном голосовании приняло участие более 8000 человек (3,31% избирателей). Такой возможностью курганцы смогут воспользоваться 6 и 7 сентября. Оставить свой выбор можно будет на своем избирательном участке. В пятницу — с 16:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 14:00.

Новый состав Курганской городской думы позже выберет нового мэра. На данный момент пост руководителя в качестве временно исполняющего полномочия выполняет Антон Науменко.