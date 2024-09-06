В Кремле ответили, будет ли Путин участвовать в голосовании на выборах в Мосгордуму

Песков: Путин будет участвовать в голосовании на выборах в Мосгордуму
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Владимир Путин проголосует на выборах в Мосгордуму, заявил Песков Фото:
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Выборы в России 6—8 сентября 2024 года

Президент России Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах в Московскую городскую думу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Президент примет участие в голосовании на выборах в Мосгордуму», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. Он также добавил, что информация о формате голосования Владимира Путина станет известна позже.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве состоятся выборы депутатов городской Думы восьмого созыва. Голосование пройдет по 45 округам.

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Президент России Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах в Московскую городскую думу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Президент примет участие в голосовании на выборах в Мосгордуму», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. Он также добавил, что информация о формате голосования Владимира Путина станет известна позже. С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве состоятся выборы депутатов городской Думы восьмого созыва. Голосование пройдет по 45 округам.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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