В Кремле ответили, будет ли Путин участвовать в голосовании на выборах в Мосгордуму

Владимир Путин проголосует на выборах в Мосгордуму, заявил Песков
новость из сюжетаВыборы в России 6—8 сентября 2024 года
Президент России Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах в Московскую городскую думу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Президент примет участие в голосовании на выборах в Мосгордуму», — отметил Песков в ходе общения с журналистами. Он также добавил, что информация о формате голосования Владимира Путина станет известна позже.
С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве состоятся выборы депутатов городской Думы восьмого созыва. Голосование пройдет по 45 округам.
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