05 сентября 2024

Челябинский депутат Буяков стал доцентом в президентском вузе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь День учителя - профессиональный праздник Сергея Буякова
Теперь День учителя - профессиональный праздник Сергея Буякова Фото:

Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков стал преподавателем академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Об этом Буяков сообщил URA.RU 6 сентября.

«День учителя теперь будет и моим профессиональным праздником. Доцент, кандидат юридических наук, преподаватель — так и представлен в программе подготовки студентов РАНХиГС», — сообщил Буяков.

Буяков читает предмет «Право социального обеспечения» студентам четвертого курса челябинского филиала академии. По словам Буякова, злым преподавателем ему быть не хочется, да и сами студенты ему понравились своей активностью.

Буяков является депутатом заксобранием региона третий созыв подряд. В нынешнем созыве заксобрания он возглавляет комитет по социальной политике.

Сергей Буяков преподает у студентов четвертого курса
Сергей Буяков преподает у студентов четвертого курса
Фото:

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Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков стал преподавателем академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Об этом Буяков сообщил URA.RU 6 сентября. «День учителя теперь будет и моим профессиональным праздником. Доцент, кандидат юридических наук, преподаватель — так и представлен в программе подготовки студентов РАНХиГС», — сообщил Буяков. Буяков читает предмет «Право социального обеспечения» студентам четвертого курса челябинского филиала академии. По словам Буякова, злым преподавателем ему быть не хочется, да и сами студенты ему понравились своей активностью. Буяков является депутатом заксобранием региона третий созыв подряд. В нынешнем созыве заксобрания он возглавляет комитет по социальной политике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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