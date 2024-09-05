Депутат заксобрания Челябинской области Сергей Буяков стал преподавателем академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Об этом Буяков сообщил URA.RU 6 сентября.
«День учителя теперь будет и моим профессиональным праздником. Доцент, кандидат юридических наук, преподаватель — так и представлен в программе подготовки студентов РАНХиГС», — сообщил Буяков.
Буяков читает предмет «Право социального обеспечения» студентам четвертого курса челябинского филиала академии. По словам Буякова, злым преподавателем ему быть не хочется, да и сами студенты ему понравились своей активностью.
Буяков является депутатом заксобранием региона третий созыв подряд. В нынешнем созыве заксобрания он возглавляет комитет по социальной политике.
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