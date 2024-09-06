Песков раскрыл, почему Путин решил «потроллить» Харрис

Песков: Путин поддержал Харрис, отвечая на вопрос модератора
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Камала Харрис. stock, stock, харрис камала
Владимир Путин высказался в поддержку Камаллы Харрис (на фото), комментируя события в США в рамках рабочего режима Фото:

В Кремле рассказали, почему российский президент Владимир Путин иронично высказался в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис в ходе ВЭФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент просто ответил на вопрос модератора.

«Модератор задал Путину вопрос. Он ответил. Безусловно, американские дела не находятся скажем так в верхних строчках приоритетности работы президента. Для него главное — наша страна. Когда его спрашивают о ежедневных делах — он комментирует. Что касается тона, это должны осмыслять те, кто находятся за рубежом. Тот факт, что наш президент является частью политической борьбы — это очевидно», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин пошутил, что последует совету текущего главы США Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране. В ответ на это в Белом доме потребовали от РФ не вмешиваться в избирательный процесс.

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В Кремле рассказали, почему российский президент Владимир Путин иронично высказался в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис в ходе ВЭФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент просто ответил на вопрос модератора. «Модератор задал Путину вопрос. Он ответил. Безусловно, американские дела не находятся скажем так в верхних строчках приоритетности работы президента. Для него главное — наша страна. Когда его спрашивают о ежедневных делах — он комментирует. Что касается тона, это должны осмыслять те, кто находятся за рубежом. Тот факт, что наш президент является частью политической борьбы — это очевидно», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин пошутил, что последует совету текущего главы США Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране. В ответ на это в Белом доме потребовали от РФ не вмешиваться в избирательный процесс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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