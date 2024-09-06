Песков раскрыл, почему Путин решил «потроллить» Харрис

Песков: Путин поддержал Харрис, отвечая на вопрос модератора

06 сентября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин высказался в поддержку Камаллы Харрис (на фото), комментируя события в США в рамках рабочего режима Фото: Official White House / Lawrence Jackson В Кремле рассказали, почему российский президент Владимир Путин иронично высказался в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис в ходе ВЭФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент просто ответил на вопрос модератора. «Модератор задал Путину вопрос. Он ответил. Безусловно, американские дела не находятся скажем так в верхних строчках приоритетности работы президента. Для него главное — наша страна. Когда его спрашивают о ежедневных делах — он комментирует. Что касается тона, это должны осмыслять те, кто находятся за рубежом. Тот факт, что наш президент является частью политической борьбы — это очевидно», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин пошутил, что последует совету текущего главы США Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране. В ответ на это в Белом доме потребовали от РФ не вмешиваться в избирательный процесс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кремле рассказали, почему российский президент Владимир Путин иронично высказался в поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис в ходе ВЭФ. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президент просто ответил на вопрос модератора. «Модератор задал Путину вопрос. Он ответил. Безусловно, американские дела не находятся скажем так в верхних строчках приоритетности работы президента. Для него главное — наша страна. Когда его спрашивают о ежедневных делах — он комментирует. Что касается тона, это должны осмыслять те, кто находятся за рубежом. Тот факт, что наш президент является частью политической борьбы — это очевидно», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. В ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин пошутил, что последует совету текущего главы США Джо Байдена и будет поддерживать Харрис на выборах в стране. В ответ на это в Белом доме потребовали от РФ не вмешиваться в избирательный процесс.