Убитую в Нижнем Тагиле девочку похоронили рядом с мамой. Фото, видео

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© Служба новостей «URA.RU»
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Девочку искали три дня и нашли убитой
Девочку искали три дня и нашли убитой
новость из сюжета
В Нижнем Тагиле нашли убитой пропавшую 11-летнюю школьницу

Убитую в Нижнем Тагиле школьницу похоронили рядом с мамой, которая умерла месяц назад. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который присутствует на месте событий.

Настина мама, Надежда, скончалась 22 июля от тяжелой болезни, она похоронена на кладбище «Пихтовые горы». Рядом с ней похоронили ее младшую дочь, которую — по версии следствия — изнасиловал и задушил сосед по общежитию Владимир Александров. Кроме отца на похоронах собрались друзья, знакомые и родственники убитой девочки. Ее старший сводный брат не мог от горя вымолвить ни слова — парень курил и рыдал. Подробнее о прощании с ребенком, — в онлайн-трансляции URA.RU.

Четвероклассница была убита в ночь с 30 на 31 августа. По подозрению в совершении преступления арестован Александров. Он пытался скрыться, улетев в Москву, но был задержан в одном из аэропортов и этапирован в Тагил. Мужчина признался в убийстве. Более подробно о трагедии, — в сюжете агентства.

Мать и дочь умерли с разницей в месяц
Мать и дочь умерли с разницей в месяц
Могила ребенка усыпана игрушками
Могила ребенка усыпана игрушками
Дети оставили Насте прощальные записки…
Дети оставили Насте прощальные записки…
… и рисунки
… и рисунки

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Убитую в Нижнем Тагиле школьницу похоронили рядом с мамой, которая умерла месяц назад. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который присутствует на месте событий. Настина мама, Надежда, скончалась 22 июля от тяжелой болезни, она похоронена на кладбище «Пихтовые горы». Рядом с ней похоронили ее младшую дочь, которую — по версии следствия — изнасиловал и задушил сосед по общежитию Владимир Александров. Кроме отца на похоронах собрались друзья, знакомые и родственники убитой девочки. Ее старший сводный брат не мог от горя вымолвить ни слова — парень курил и рыдал. Подробнее о прощании с ребенком, — в онлайн-трансляции URA.RU. Четвероклассница была убита в ночь с 30 на 31 августа. По подозрению в совершении преступления арестован Александров. Он пытался скрыться, улетев в Москву, но был задержан в одном из аэропортов и этапирован в Тагил. Мужчина признался в убийстве. Более подробно о трагедии, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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