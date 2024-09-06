Убитую в Нижнем Тагиле школьницу похоронили рядом с мамой, которая умерла месяц назад. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, который присутствует на месте событий.
Настина мама, Надежда, скончалась 22 июля от тяжелой болезни, она похоронена на кладбище «Пихтовые горы». Рядом с ней похоронили ее младшую дочь, которую — по версии следствия — изнасиловал и задушил сосед по общежитию Владимир Александров. Кроме отца на похоронах собрались друзья, знакомые и родственники убитой девочки. Ее старший сводный брат не мог от горя вымолвить ни слова — парень курил и рыдал. Подробнее о прощании с ребенком, — в онлайн-трансляции URA.RU.
Четвероклассница была убита в ночь с 30 на 31 августа. По подозрению в совершении преступления арестован Александров. Он пытался скрыться, улетев в Москву, но был задержан в одном из аэропортов и этапирован в Тагил. Мужчина признался в убийстве. Более подробно о трагедии, — в сюжете агентства.
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