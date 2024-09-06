В Кургане пройдет фестиваль цветов и стендап-шоу

В предстоящие выходные Курган ожидает ряд культурных мероприятий, предназначенных для широкой аудитории различных возрастов и предпочтений. URA.RU собрало основные пункты афиши.
«Курганцам предлагают многогранный досуг на выходные. Программа варьируется от стендапа до фестиваля цветов», — отмечается в программе.
Горожан ожидает стендап-шоу «Другая комедия», которое пройдет в пятницу, 6 сентября, в Harat»s pub. Начало запланировано на 20:00.
Суббота, 7 сентября, предложит гражданам насыщенную программу. С 12:00 до 18:00 на Троицкой площади пройдет Александровская ярмарка с цирковыми и концертными представлениями. Фестиваль цветов на улице Пушкина, 137, с 11:30 до 17:00, предложит посетителям насладиться красотой цветов и участвовать в мастер-классах.
Также в этот день состоится онлайн-встреча для любителей японских детективов, начало в 15:00. В воскресенье, 8 сентября, в Papin bar организуют музыкальную викторину Туц Туц Quiz по теме «Русская попса», начиная с 17:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!