В Кургане пройдет фестиваль цветов и стендап-шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев зовут на стендап
Курганцев зовут на стендап Фото:

В предстоящие выходные Курган ожидает ряд культурных мероприятий, предназначенных для широкой аудитории различных возрастов и предпочтений. URA.RU собрало основные пункты афиши.

«Курганцам предлагают многогранный досуг на выходные. Программа варьируется от стендапа до фестиваля цветов», — отмечается в программе.

Горожан ожидает стендап-шоу «Другая комедия», которое пройдет в пятницу, 6 сентября, в Harat»s pub. Начало запланировано на 20:00. 

Суббота, 7 сентября, предложит гражданам насыщенную программу. С 12:00 до 18:00 на Троицкой площади пройдет Александровская ярмарка с цирковыми и концертными представлениями. Фестиваль цветов на улице Пушкина, 137, с 11:30 до 17:00, предложит посетителям насладиться красотой цветов и участвовать в мастер-классах.

Также в этот день состоится онлайн-встреча для любителей японских детективов, начало в 15:00. В воскресенье, 8 сентября, в Papin bar организуют музыкальную викторину Туц Туц Quiz по теме «Русская попса», начиная с 17:00.

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В предстоящие выходные Курган ожидает ряд культурных мероприятий, предназначенных для широкой аудитории различных возрастов и предпочтений. URA.RU собрало основные пункты афиши. «Курганцам предлагают многогранный досуг на выходные. Программа варьируется от стендапа до фестиваля цветов», — отмечается в программе. Горожан ожидает стендап-шоу «Другая комедия», которое пройдет в пятницу, 6 сентября, в Harat»s pub. Начало запланировано на 20:00.  Суббота, 7 сентября, предложит гражданам насыщенную программу. С 12:00 до 18:00 на Троицкой площади пройдет Александровская ярмарка с цирковыми и концертными представлениями. Фестиваль цветов на улице Пушкина, 137, с 11:30 до 17:00, предложит посетителям насладиться красотой цветов и участвовать в мастер-классах. Также в этот день состоится онлайн-встреча для любителей японских детективов, начало в 15:00. В воскресенье, 8 сентября, в Papin bar организуют музыкальную викторину Туц Туц Quiz по теме «Русская попса», начиная с 17:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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