05 сентября 2024

Во дворе дома в Ноябрьске сбили ребенка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция работает на месте ДТП (архивное фото)
Полиция работает на месте ДТП (архивное фото) Фото:

Во дворе дома на Транспортной, 3 в Ноябрьске легковой автомобиль сбил ребенка. Об URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«Водитель KIA RIO совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка 2017 года рождения», — рассказали в ведомстве. С места ДТП несовершеннолетний был отправлен в Ноябрьскую ЦГБ.

Ребенка сбили во дворе
Ребенка сбили во дворе
Фото:
Ребенка сбили во дворе дома
Ребенка сбили во дворе дома
Фото:

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Во дворе дома на Транспортной, 3 в Ноябрьске легковой автомобиль сбил ребенка. Об URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО. «Водитель KIA RIO совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка 2017 года рождения», — рассказали в ведомстве. С места ДТП несовершеннолетний был отправлен в Ноябрьскую ЦГБ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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