Полиция работает на месте ДТП (архивное фото)
Во дворе дома на Транспортной, 3 в Ноябрьске легковой автомобиль сбил ребенка. Об URA.RU сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.
«Водитель KIA RIO совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка 2017 года рождения», — рассказали в ведомстве. С места ДТП несовершеннолетний был отправлен в Ноябрьскую ЦГБ.
Ребенка сбили во дворе
Ребенка сбили во дворе дома
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