В Тюменскую область придет опасная погода

Заморозки прогнозируются с полуночи до 8:00 7 сентября
В Тюменской области ночью 7 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Предупреждение об опасной погоде опубликовано на сайте регионального отделения Обь-Иртышского УГМС.
«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: ночью в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов. Период: с 00:00 до 08:00 7 сентября». — предупредили метеорологи.
Непосредственно в Тюмени ночью 7 сентября будет до +7. Днем воздух прогреется до +17, ожидается небольшой дождь.
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