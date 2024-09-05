05 сентября 2024

В Тюменскую область придет опасная погода

В Тюменской области ночью 7 сентября ожидаются заморозки до -5
© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки прогнозируются с полуночи до 8:00 7 сентября
Заморозки прогнозируются с полуночи до 8:00 7 сентября Фото:

В Тюменской области ночью 7 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Предупреждение об опасной погоде опубликовано на сайте регионального отделения Обь-Иртышского УГМС.

«Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: ночью в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов. Период: с 00:00 до 08:00 7 сентября». — предупредили метеорологи.

Непосредственно в Тюмени ночью 7 сентября будет до +7. Днем воздух прогреется до +17, ожидается небольшой дождь.

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В Тюменской области ночью 7 сентября ожидаются заморозки до -5 градусов. Предупреждение об опасной погоде опубликовано на сайте регионального отделения Обь-Иртышского УГМС. «Предупреждение об опасной погоде. Тюменская область: ночью в приземном слое местами заморозки от нуля до -5 градусов. Период: с 00:00 до 08:00 7 сентября». — предупредили метеорологи. Непосредственно в Тюмени ночью 7 сентября будет до +7. Днем воздух прогреется до +17, ожидается небольшой дождь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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