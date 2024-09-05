На тюменской «трассе смерти» загорелся автомобиль

ДТП произошло в районе села Ярково
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном МЧС.
«Вызов поступил в 14:57. ДТП произошло на 122 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. К тушению пожара привлечены три единицы техники и семь человек личного состава», — сообщили в ведомстве.
Там также отметили, что пострадавших и травмированных в аварии нет. На месте работают спецслужбы.
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