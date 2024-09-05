05 сентября 2024

На тюменской «трассе смерти» загорелся автомобиль

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск пламя перегородило дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в районе села Ярково
ДТП произошло в районе села Ярково Фото:

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном МЧС.

«Вызов поступил в 14:57. ДТП произошло на 122 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. К тушению пожара привлечены три единицы техники и семь человек личного состава», — сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что пострадавших и травмированных в аварии нет. На месте работают спецслужбы.

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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в результате ДТП загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в региональном МЧС. «Вызов поступил в 14:57. ДТП произошло на 122 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. К тушению пожара привлечены три единицы техники и семь человек личного состава», — сообщили в ведомстве. Там также отметили, что пострадавших и травмированных в аварии нет. На месте работают спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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