В Челябинске вновь обрушились цены на квартиры в новостройках

В Челябинске в августе 2024 года цены на квартиры в новостройках снизились на 2,5% со 151 тысячи 136 рублей до 148 тысяч 600 рублей за квадрат. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске с 1 по 29 августа цены на квартиры на первичном рынке снизились на 2,5% до 148 тысяч рублей за квадратный метр. Разброс цен составил от 2 миллионов 350 тысяч рублей до 14 миллионов 500 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.
В целом за год в мегаполисе цены на первичном рынке выросли на 48 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Но на данный момент они начинают снижаться. Разрыв цен между жильем на первичном и вторичном рынках сокращается.
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