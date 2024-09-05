05 сентября 2024

В Челябинске вновь обрушились цены на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость квартир в новостройках за август снизилась до 148 тысяч 600 рублей за квадрат
Стоимость квартир в новостройках за август снизилась до 148 тысяч 600 рублей за квадрат Фото:

В Челябинске в августе 2024 года цены на квартиры в новостройках снизились на 2,5% со 151 тысячи 136 рублей до 148 тысяч 600 рублей за квадрат. Об этом сообщается на сайте о недвижимости.

«В Челябинске с 1 по 29 августа цены на квартиры на первичном рынке снизились на 2,5% до 148 тысяч рублей за квадратный метр. Разброс цен составил от 2 миллионов 350 тысяч рублей до 14 миллионов 500 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate.

В целом за год в мегаполисе цены на первичном рынке выросли на 48 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Но на данный момент они начинают снижаться. Разрыв цен между жильем на первичном и вторичном рынках сокращается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в августе 2024 года цены на квартиры в новостройках снизились на 2,5% со 151 тысячи 136 рублей до 148 тысяч 600 рублей за квадрат. Об этом сообщается на сайте о недвижимости. «В Челябинске с 1 по 29 августа цены на квартиры на первичном рынке снизились на 2,5% до 148 тысяч рублей за квадратный метр. Разброс цен составил от 2 миллионов 350 тысяч рублей до 14 миллионов 500 тысяч рублей за объект», — следует из динамики цен на сайте Restate. В целом за год в мегаполисе цены на первичном рынке выросли на 48 тысяч 500 рублей за квадратный метр. Но на данный момент они начинают снижаться. Разрыв цен между жильем на первичном и вторичном рынках сокращается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...