Тюменец украл у друга 265 000 рублей, чтобы купить себе амуницию на СВО

09 сентября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

За кражу у друга тюменец заплатит штраф в 100 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Тюмени пробрался в квартиру своего друга и украл у него 265 000 рублей, так как собирался на СВО и ему нужно было купить необходимые вещи. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый, зная, что в квартире его друга имеется крупная сумма денег, под несущественным предлогом взял у него ключи и вошел в жилье. Из куртки в шкафу он забрал 265 000 рублей. По словам мужчины, он собирался уезжать на СВО и ему надо было купить необходимые вещи», — говорится в деле. Пропажу средств заметила мама потерпевшего, которая проживала с ним в одной квартире. Она решила пересчитать сбережения и обнаружила, что купюр стало намного меньше. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Обвиняемый получил хорошую характеристику с места службы: там отметили, что мужчина является ветераном боевых действий, его уважают в коллективе. Также он заботится о своих бабушке и дедушке. По итогу тюменца приговорили к штрафу в 100 000 рублей. А украденную сумму он возместил бывшему другу еще до судебного разбирательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Тюмени пробрался в квартиру своего друга и украл у него 265 000 рублей, так как собирался на СВО и ему нужно было купить необходимые вещи. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый, зная, что в квартире его друга имеется крупная сумма денег, под несущественным предлогом взял у него ключи и вошел в жилье. Из куртки в шкафу он забрал 265 000 рублей. По словам мужчины, он собирался уезжать на СВО и ему надо было купить необходимые вещи», — говорится в деле. Пропажу средств заметила мама потерпевшего, которая проживала с ним в одной квартире. Она решила пересчитать сбережения и обнаружила, что купюр стало намного меньше. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Обвиняемый получил хорошую характеристику с места службы: там отметили, что мужчина является ветераном боевых действий, его уважают в коллективе. Также он заботится о своих бабушке и дедушке. По итогу тюменца приговорили к штрафу в 100 000 рублей. А украденную сумму он возместил бывшему другу еще до судебного разбирательства.