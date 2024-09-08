08 сентября 2024
07 сентября 2024

Тюменец украл у друга 265 000 рублей, чтобы купить себе амуницию на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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За кражу у друга тюменец заплатит штраф в 100 000 рублей Фото:

Житель Тюмени пробрался в квартиру своего друга и украл у него 265 000 рублей, так как собирался на СВО и ему нужно было купить необходимые вещи. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU.

«Подсудимый, зная, что в квартире его друга имеется крупная сумма денег, под несущественным предлогом взял у него ключи и вошел в жилье. Из куртки в шкафу он забрал 265 000 рублей. По словам мужчины, он собирался уезжать на СВО и ему надо было купить необходимые вещи», — говорится в деле.

Пропажу средств заметила мама потерпевшего, которая проживала с ним в одной квартире. Она решила пересчитать сбережения и обнаружила, что купюр стало намного меньше.

При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Обвиняемый получил хорошую характеристику с места службы: там отметили, что мужчина является ветераном боевых действий, его уважают в коллективе. Также он заботится о своих бабушке и дедушке. По итогу тюменца приговорили к штрафу в 100 000 рублей. А украденную сумму он возместил бывшему другу еще до судебного разбирательства.

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Житель Тюмени пробрался в квартиру своего друга и украл у него 265 000 рублей, так как собирался на СВО и ему нужно было купить необходимые вещи. Информация содержится в судебном акте, который есть в распоряжении URA.RU. «Подсудимый, зная, что в квартире его друга имеется крупная сумма денег, под несущественным предлогом взял у него ключи и вошел в жилье. Из куртки в шкафу он забрал 265 000 рублей. По словам мужчины, он собирался уезжать на СВО и ему надо было купить необходимые вещи», — говорится в деле. Пропажу средств заметила мама потерпевшего, которая проживала с ним в одной квартире. Она решила пересчитать сбережения и обнаружила, что купюр стало намного меньше. При вынесении приговора суд учел смягчающие обстоятельства. Обвиняемый получил хорошую характеристику с места службы: там отметили, что мужчина является ветераном боевых действий, его уважают в коллективе. Также он заботится о своих бабушке и дедушке. По итогу тюменца приговорили к штрафу в 100 000 рублей. А украденную сумму он возместил бывшему другу еще до судебного разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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