Челябинская область готовится к двухдневному голосованию

Челябинская область готовится к выборам губернатора, которые пройдут 7 и 8 сентября. Более двух тысяч избирательных участков откроют двери для избирателей утром в субботу.
Помимо губернатора, которого будут избирать все совершеннолетние жители региона, в ряде территорий будут избирать представительные органы. Это гордума Челябинска, горсобрание ЗАТО Трехгорный, а также собрания депутатов Нязепетровского, Саткинского и Пластовского муниципальных округов.
Больше всего мандатов — больше 100 — выберут в Сосновском районе, но в основном это депутаты сельских поселений. В ряде городов и районов будут выбирать депутатов взамен выбывших. Так, в Копейске выберут почти четверть состава горсобрания — шестерых депутатов при общем их количестве 25. Всего будет разыграно 386 мандатов.
Больше 170 тысяч избирателей предпочли проголосовать дистанционно. Почти 26 тысяч будут голосовать на участке по месту нахождения. Всего в региона почти два миллиона 600 тысяч избирателей.
Жители региона уже могут подавать заявки для голосования на дому. Сделать это можно до 14:00 часов 8 сентября, подав заявку или позвонив в участковую избирательную комиссию.
Выборы пройдут под пристальным общественным контролем. В регионе будут работать 8 535 наблюдателей, из них 1 041 назначен зарегистрированными кандидатами, 4 728 — политическими партиями, 2 766 являются представителями общественной палаты региона. Таким образом, в среднем на каждом участке будет по четыре наблюдателя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!