Челябинские актеры Кассин и Устюгов снялись в сериале «Исправление и наказание». Фото

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Премьера сериала на ТНТ состоится 16 сентября в 20:00 Фото:

Актеры Олег Кассин из Магнитогорска (Челябинской области) и Владимир Устюгов из Челябинска приняли участие в съемках второго сезона сериала «Исправление и наказание». Премьера новых серий запланирована 16 сентября на канале ТНТ. Зрителей ожидает продолжение истории о жизни заместителя начальника колонии Алены Неверовой и ее родственников, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе телеканала.

«Мой персонаж Сява — человек наивный, впечатлительный и достаточно прямолинейный. Сидит по незначительной статье (за хулиганство), но пытается прикидываться блатным. Старается быть круче и жестче, чем есть на самом деле», — поделился Олег Кассин. Тем временем Устюгов сыграл в сериале прокурора.

Кассин выразил надежду, что новый сезон будет веселым и смешным, как и процесс его съемок. Сюжет сериала «Исправление и наказание» продолжит перевоспитание родственников Алены Неверовой, но уже с использованием новых методов. Уточняется, что в картине появятся и новые персонажи, а также множество любовных линий.

Олег Кассин за всю свою актерскую карьеру сыграл более ста ролей, а Устюгов около 20. Однако челябинец Владимир Устюгов в 2011 году ушел в режиссерство и снял 15 фильмов и сериалов.

Кассин (слева) сыграл одного из главных героев сериала Севу
Кассин (слева) сыграл одного из главных героев сериала Севу
Фото:
Актер и режиссер Устюгов (слева) сыграл в картине прокурора
Актер и режиссер Устюгов (слева) сыграл в картине прокурора
Фото:

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Актеры Олег Кассин из Магнитогорска (Челябинской области) и Владимир Устюгов из Челябинска приняли участие в съемках второго сезона сериала «Исправление и наказание». Премьера новых серий запланирована 16 сентября на канале ТНТ. Зрителей ожидает продолжение истории о жизни заместителя начальника колонии Алены Неверовой и ее родственников, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе телеканала. «Мой персонаж Сява — человек наивный, впечатлительный и достаточно прямолинейный. Сидит по незначительной статье (за хулиганство), но пытается прикидываться блатным. Старается быть круче и жестче, чем есть на самом деле», — поделился Олег Кассин. Тем временем Устюгов сыграл в сериале прокурора. Кассин выразил надежду, что новый сезон будет веселым и смешным, как и процесс его съемок. Сюжет сериала «Исправление и наказание» продолжит перевоспитание родственников Алены Неверовой, но уже с использованием новых методов. Уточняется, что в картине появятся и новые персонажи, а также множество любовных линий. Олег Кассин за всю свою актерскую карьеру сыграл более ста ролей, а Устюгов около 20. Однако челябинец Владимир Устюгов в 2011 году ушел в режиссерство и снял 15 фильмов и сериалов.
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