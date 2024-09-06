Челябинские актеры Кассин и Устюгов снялись в сериале «Исправление и наказание». Фото

06 сентября 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Премьера сериала на ТНТ состоится 16 сентября в 20:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU Актеры Олег Кассин из Магнитогорска (Челябинской области) и Владимир Устюгов из Челябинска приняли участие в съемках второго сезона сериала «Исправление и наказание». Премьера новых серий запланирована 16 сентября на канале ТНТ. Зрителей ожидает продолжение истории о жизни заместителя начальника колонии Алены Неверовой и ее родственников, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе телеканала. «Мой персонаж Сява — человек наивный, впечатлительный и достаточно прямолинейный. Сидит по незначительной статье (за хулиганство), но пытается прикидываться блатным. Старается быть круче и жестче, чем есть на самом деле», — поделился Олег Кассин. Тем временем Устюгов сыграл в сериале прокурора. Кассин выразил надежду, что новый сезон будет веселым и смешным, как и процесс его съемок. Сюжет сериала «Исправление и наказание» продолжит перевоспитание родственников Алены Неверовой, но уже с использованием новых методов. Уточняется, что в картине появятся и новые персонажи, а также множество любовных линий. Олег Кассин за всю свою актерскую карьеру сыграл более ста ролей, а Устюгов около 20. Однако челябинец Владимир Устюгов в 2011 году ушел в режиссерство и снял 15 фильмов и сериалов. Кассин (слева) сыграл одного из главных героев сериала Севу Фото: пресс-служба телеканала ТНТ Актер и режиссер Устюгов (слева) сыграл в картине прокурора Фото: пресс-служба телеканала ТНТ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актеры Олег Кассин из Магнитогорска (Челябинской области) и Владимир Устюгов из Челябинска приняли участие в съемках второго сезона сериала «Исправление и наказание». Премьера новых серий запланирована 16 сентября на канале ТНТ. Зрителей ожидает продолжение истории о жизни заместителя начальника колонии Алены Неверовой и ее родственников, сообщили URA.RU 6 сентября в пресс-службе телеканала. «Мой персонаж Сява — человек наивный, впечатлительный и достаточно прямолинейный. Сидит по незначительной статье (за хулиганство), но пытается прикидываться блатным. Старается быть круче и жестче, чем есть на самом деле», — поделился Олег Кассин. Тем временем Устюгов сыграл в сериале прокурора. Кассин выразил надежду, что новый сезон будет веселым и смешным, как и процесс его съемок. Сюжет сериала «Исправление и наказание» продолжит перевоспитание родственников Алены Неверовой, но уже с использованием новых методов. Уточняется, что в картине появятся и новые персонажи, а также множество любовных линий. Олег Кассин за всю свою актерскую карьеру сыграл более ста ролей, а Устюгов около 20. Однако челябинец Владимир Устюгов в 2011 году ушел в режиссерство и снял 15 фильмов и сериалов.