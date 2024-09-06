Замкомандующему Ленинградским военным округом предъявили обвинение

Заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Эта информация была озвучена представителями Следственного комитета (СК) РФ.
«Предъявлено обвинение Валерию Муминджанову в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что сам обвиняемый свою вину не признает.
СК РФ 3 сентября возбудил уголовное дело против генерал-майора Валерия Муминджанова. Следствие считает, что, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, он способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей и получил взятку более 20 миллионов рублей, передает «Ридус».
Установлено, что у Муминджанова и его семьи имеется недвижимость в Москве и Воронеже стоимостью более 120 миллионов рублей, законность которой проверяется. Он задержан, в настоящее время решается вопрос о мере пресечения.
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