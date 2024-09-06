Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

06 сентября 2024 в 19:12 Размер текста - 17 +

Сергей Собянин отдал свой голос на выборах в Мосгордуму Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Выборы в России 6—8 сентября 2024 года Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской думы. Он отметил, что воспользовался электронной системой голосования и подчеркнул ее надлежащую работу, заявив о безотказности и стабильности ее функционирования. «Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что уже несколько лет использует систему электронного голосования и уверен в ее стабильной работе. С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве проходят выборы депутатов городской Думы восьмого созыва по 45 округам. Президент России Владимир Путин также примет участие в голосовании, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Формат его голосования будет объявлен позднее. Также Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже проголосовал и выразил надежду, что другие россияне также примут участие в выборах, которые проходят в 84 субъектах страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в голосовании на выборах депутатов Московской городской думы. Он отметил, что воспользовался электронной системой голосования и подчеркнул ее надлежащую работу, заявив о безотказности и стабильности ее функционирования. «Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы», — написал Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что уже несколько лет использует систему электронного голосования и уверен в ее стабильной работе. С 6 по 8 сентября 2024 года в Москве проходят выборы депутатов городской Думы восьмого созыва по 45 округам. Президент России Владимир Путин также примет участие в голосовании, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Формат его голосования будет объявлен позднее. Также Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже проголосовал и выразил надежду, что другие россияне также примут участие в выборах, которые проходят в 84 субъектах страны.