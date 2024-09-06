В России отреагировали на идею Зеленского закончить конфликт на Украине осенью

В России отреагировали на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о завершении конфликта на Украине этой осенью. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что такая идея реалистична только при выполнении условий Киевом, озвученных президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что это возможно, если будут выполнены все те условия, о которых говорил Владимир Путин», — передает слова Карасина «Лента.ру». Однако сенатор сомневается в реалистичности идеи украинского президента, отметив непоследовательность его действий. Карасин подчеркнул необходимость четких и официальных предложений от Киева.
Владимир Зеленский 6 сентября предложил провести новый «саммит мира» для завершения конфликта с Россией этой осенью. Ранее он утверждал, что РФ должна участвовать в переговорах, что противоречит его предыдущим заявлениям.
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