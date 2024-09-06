Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что необходимо провести очередной «саммит мира», чтобы завершить конфликт с Россией этой осенью. До этого он говорил, что РФ необходимо присутствовать на переговорах. Эти заявления являются полной противоположностью тому, о чем глава Украины говорил ранее. Отмечается, что именно с подачи Киева Россия не присутствовала на первом «саммите мира» в Швейцарии в июне этого года. Что изменилось в мировоззрении Зеленского и как Россия реагирует на потенциальные переговоры — в материале URA.RU.
Зеленский готов завершить конфликт с Россией
Первый «саммит мира»
Первая конференция по Украине прошла 15—16 июня в Швейцарии по инициативе Киева. При этом Россия не была приглашена на саммит, а также отсутствовали делегации большинства членов ООН. Тогда участники не смогли продвинуться в решении украинского конфликта.
В этом же месяце Зеленский заявил, что в следующей конференции российские представители должны принять участие. Однако в РФ отметили, что эти заявления звучат как политическая игра. Президент России Владимир Путин назвал саммит «уловкой».
Спустя время сам Владимир Путин назвал главное условие для завершения конфликта: Украина должна убрать свои войска с занятых российскими военными территорий, включая новые российские регионы. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, Путин говорил, что мир через посредников — маловероятен.
Второй «саммит мира»
После саммита в Швейцарии Зеленский сразу анонсировал следующую встречу с участием стран Запада по конфликту. На этот раз он настаивал на том, что участие российской стороны крайне необходимо. На Украине тогда заявили, что Киев как никто хочет скорейшего завершения конфликта.
В сентябре украинский лидер в интервью зарубежным журналистам напомнил, что Россия должна присутствовать на втором саммите. Далее он призвал западных союзников принять меры и завершить конфликт этой осенью. Он также призвал к восстановлению международной безопасности.
«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — заявил Зеленский. Об этом он сказал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Как вторжение ВСУ в РФ повлияло на переговоры
В начале августа украинские силы вторглись на территорию Курской области. Бои продолжаются уже месяц, хоть продвижение ВСУ и остановлено. В МИД РФ подчеркнули, что переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. Сам Путин уточнил, что РФ не отказывается от переговоров, но надо разобраться с украинскими силами под Курском.
Как к переговорам относились раньше
Последние официальные переговоры
В последний раз официально переговоры между Россией и Украиной проходили в марте 2022 года в Стамбуле. Как недавно напомнил российский президент Владимир Путин, стороны почти достигли полноценного мира, большинство условий были согласованы. Однако страны Запада, в частности, Великобритания, вынудили Киев не соглашаться.
Юридический запрет Киева
После Украина начала категорически выступать против переговоров с Россией. К концу 2022 года Зеленский в своей стране даже юридически запретил переговоры. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — следовало из указа.
Неизменная позиция РФ
При этом в России неоднократно заявляли, что готовы к проведению переговоров с Украиной в любой момент. Владимир Путин лично отмечал, что Москва сядет за переговоры «хоть завтра», при условии, если Киев выведет свои войска с занятых Россией территорий.
Изменчивая позиция Украины
Спустя время Зеленский сделал новые заявления по переговорам. Он предложил свою «формулу мира», которая предполагала возвращение Украины к границам 1991 года. Однако через некоторое время, в 2024 году, он добавил, что переговоры начнутся при возвращении его страны к границам 2022 года.
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