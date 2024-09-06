Зеленский заявил о необходимости завершить конфликт с РФ осенью: что известно о предложении украинского лидера

Зеленский захотел завершить конфликт с Россией этой осенью

06 сентября 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что надо сделать все для завершения конфликта с РФ этой осенью Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что необходимо провести очередной «саммит мира», чтобы завершить конфликт с Россией этой осенью. До этого он говорил, что РФ необходимо присутствовать на переговорах. Эти заявления являются полной противоположностью тому, о чем глава Украины говорил ранее. Отмечается, что именно с подачи Киева Россия не присутствовала на первом «саммите мира» в Швейцарии в июне этого года. Что изменилось в мировоззрении Зеленского и как Россия реагирует на потенциальные переговоры — в материале URA.RU. Зеленский готов завершить конфликт с Россией Первый «саммит мира» Первая конференция по Украине прошла 15—16 июня в Швейцарии по инициативе Киева. При этом Россия не была приглашена на саммит, а также отсутствовали делегации большинства членов ООН. Тогда участники не смогли продвинуться в решении украинского конфликта. В этом же месяце Зеленский заявил, что в следующей конференции российские представители должны принять участие. Однако в РФ отметили, что эти заявления звучат как политическая игра. Президент России Владимир Путин назвал саммит «уловкой». Первый саммит мира по Украине проходил с участием стран НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Спустя время сам Владимир Путин назвал главное условие для завершения конфликта: Украина должна убрать свои войска с занятых российскими военными территорий, включая новые российские регионы. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, Путин говорил, что мир через посредников — маловероятен. Второй «саммит мира» Новость по теме Как менялась позиция Зеленского по переговорам с Россией с начала СВО После саммита в Швейцарии Зеленский сразу анонсировал следующую встречу с участием стран Запада по конфликту. На этот раз он настаивал на том, что участие российской стороны крайне необходимо. На Украине тогда заявили, что Киев как никто хочет скорейшего завершения конфликта. В сентябре украинский лидер в интервью зарубежным журналистам напомнил, что Россия должна присутствовать на втором саммите. Далее он призвал западных союзников принять меры и завершить конфликт этой осенью. Он также призвал к восстановлению международной безопасности. «Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — заявил Зеленский. Об этом он сказал на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Вторжение ВСУ в Курскую область при содействии Владимира Зеленского повлияло на позиции по переговорам Фото: Официальный сайт президента Украины Как вторжение ВСУ в РФ повлияло на переговоры В начале августа украинские силы вторглись на территорию Курской области. Бои продолжаются уже месяц, хоть продвижение ВСУ и остановлено. В МИД РФ подчеркнули, что переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. Сам Путин уточнил, что РФ не отказывается от переговоров, но надо разобраться с украинскими силами под Курском. Как к переговорам относились раньше Последние официальные переговоры В последний раз официально переговоры между Россией и Украиной проходили в марте 2022 года в Стамбуле. Как недавно напомнил российский президент Владимир Путин, стороны почти достигли полноценного мира, большинство условий были согласованы. Однако страны Запада, в частности, Великобритания, вынудили Киев не соглашаться. Юридический запрет Киева После Украина начала категорически выступать против переговоров с Россией. К концу 2022 года Зеленский в своей стране даже юридически запретил переговоры. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — следовало из указа. Неизменная позиция РФ При этом в России неоднократно заявляли, что готовы к проведению переговоров с Украиной в любой момент. Владимир Путин лично отмечал, что Москва сядет за переговоры «хоть завтра», при условии, если Киев выведет свои войска с занятых Россией территорий. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной. Путин также придерживался подобных тезисов при общении с зарубежными партнерами, в частности КНР Фото: Владимир Андреев © URA.RU Изменчивая позиция Украины Спустя время Зеленский сделал новые заявления по переговорам. Он предложил свою «формулу мира», которая предполагала возвращение Украины к границам 1991 года. Однако через некоторое время, в 2024 году, он добавил, что переговоры начнутся при возвращении его страны к границам 2022 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что необходимо провести очередной «саммит мира», чтобы завершить конфликт с Россией этой осенью. До этого он говорил, что РФ необходимо присутствовать на переговорах. Эти заявления являются полной противоположностью тому, о чем глава Украины говорил ранее. Отмечается, что именно с подачи Киева Россия не присутствовала на первом «саммите мира» в Швейцарии в июне этого года. Что изменилось в мировоззрении Зеленского и как Россия реагирует на потенциальные переговоры — в материале URA.RU. Первая конференция по Украине прошла 15—16 июня в Швейцарии по инициативе Киева. При этом Россия не была приглашена на саммит, а также отсутствовали делегации большинства членов ООН. Тогда участники не смогли продвинуться в решении украинского конфликта. В этом же месяце Зеленский заявил, что в следующей конференции российские представители должны принять участие. Однако в РФ отметили, что эти заявления звучат как политическая игра. Президент России Владимир Путин назвал саммит «уловкой». Спустя время сам Владимир Путин назвал главное условие для завершения конфликта: Украина должна убрать свои войска с занятых российскими военными территорий, включая новые российские регионы. Также Киев должен отказаться от вступления в НАТО. Кроме того, Путин говорил, что мир через посредников — маловероятен. После саммита в Швейцарии Зеленский сразу анонсировал следующую встречу с участием стран Запада по конфликту. На этот раз он настаивал на том, что участие российской стороны крайне необходимо. На Украине тогда заявили, что Киев как никто хочет скорейшего завершения конфликта. В сентябре украинский лидер в интервью зарубежным журналистам напомнил, что Россия должна присутствовать на втором саммите. Далее он призвал западных союзников принять меры и завершить конфликт этой осенью. Он также призвал к восстановлению международной безопасности. В начале августа украинские силы вторглись на территорию Курской области. Бои продолжаются уже месяц, хоть продвижение ВСУ и остановлено. В МИД РФ подчеркнули, что переговоры с Украиной невозможны на фоне действий ВСУ в Курской области. Сам Путин уточнил, что РФ не отказывается от переговоров, но надо разобраться с украинскими силами под Курском. В последний раз официально переговоры между Россией и Украиной проходили в марте 2022 года в Стамбуле. Как недавно напомнил российский президент Владимир Путин, стороны почти достигли полноценного мира, большинство условий были согласованы. Однако страны Запада, в частности, Великобритания, вынудили Киев не соглашаться. После Украина начала категорически выступать против переговоров с Россией. К концу 2022 года Зеленский в своей стране даже юридически запретил переговоры. «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным», — следовало из указа. При этом в России неоднократно заявляли, что готовы к проведению переговоров с Украиной в любой момент. Владимир Путин лично отмечал, что Москва сядет за переговоры «хоть завтра», при условии, если Киев выведет свои войска с занятых Россией территорий. Спустя время Зеленский сделал новые заявления по переговорам. Он предложил свою «формулу мира», которая предполагала возвращение Украины к границам 1991 года. Однако через некоторое время, в 2024 году, он добавил, что переговоры начнутся при возвращении его страны к границам 2022 года.