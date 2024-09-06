Зеленский пожалел, что не может ударить ракетами по Кремлю

07 сентября 2024 в 00:48 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что радиуса действия ракет не хватит для удара по Кремлю Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в случае разрешения союзников на удары оружием вглубь РФ не сможет атаковать Кремль, так как этого не позволит радиус действия переданных ракет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «В том случае, когда мы говорим, что Италия или еще кто-то боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что этого не получится сделать. Дальнобойное оружие, которое есть у вас или ваших партнеров — это около 200 километров. Это меньше тех дистанций, о которых говорил глава МИД Италии Антонио Таяни», — заявил Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти». Его слова приводит издание РБК-Украина. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители западных СМИ хотят скрыть преступления ВСУ против гражданского населения. Вооруженные силы Украины обстреливают приграничные регионы России, а Зеленский обращался к западным партнерам с призывом сделать все возможное, чтобы конфликт закончился осенью. Антонио Таяни заявлял, что Италия выступает против нанесения ударов западным оружием вглубь РФ, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина в случае разрешения союзников на удары оружием вглубь РФ не сможет атаковать Кремль, так как этого не позволит радиус действия переданных ракет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «В том случае, когда мы говорим, что Италия или еще кто-то боится, что мы будем бить по Кремлю, мне жаль, что этого не получится сделать. Дальнобойное оружие, которое есть у вас или ваших партнеров — это около 200 километров. Это меньше тех дистанций, о которых говорил глава МИД Италии Антонио Таяни», — заявил Зеленский во время выступления на 50-м международном форуме «Амброзетти». Его слова приводит издание РБК-Украина. Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что представители западных СМИ хотят скрыть преступления ВСУ против гражданского населения. Вооруженные силы Украины обстреливают приграничные регионы России, а Зеленский обращался к западным партнерам с призывом сделать все возможное, чтобы конфликт закончился осенью. Антонио Таяни заявлял, что Италия выступает против нанесения ударов западным оружием вглубь РФ, пишет RT.