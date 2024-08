Захарова: западные СМИ намеренно скрывают преступления Киева в Курской области

Представители западных СМИ, которые сняли репортажи в Курской области, хотят скрыть преступления ВСУ против гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного „десанта" — выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения», — передает газета «Взгляд» слова дипломата. Она отметила, что против иностранных журналистов были возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы. По ее словам, по опубликованным материалам можно сделать вывод, что западные СМИ стараются всячески оправдать действия киевского режима с целью манипуляции общественным мнением, реабилитации нацизма и продолжения поставки военной помощи Киеву. Ранее Украина организовала незаконную поездку журналистам Associated Press в Курскую область. Отмечается, что Россия не была оповещена о незаконном пересечении госграниц. Также территорию боевых действий уже посетили корреспонденты из The New York Times и итальянской гостелерадиокомпании Rai. Мария Захарова ранее заявила, что журналисты Rai исказили факты при освещении событий в Курской области. По ее словам, в их материалах фактология была поставлена «с ног на голову».

