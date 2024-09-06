Зеленский захотел закончить конфликт на Украине осенью: главное об СВО 6 сентября

Зеленский предложил провести осенью саммит мира для завершения конфликта с РФ

06 сентября 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский сделал заявление о завершении СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с предложением провести осенью новый саммит мира с участием России. Он надеется, что это поможет полноценно завершить конфликт уже этой осенью. Главные события спецоперации на Украине к вечеру 6 сентября — в материале URA.RU. Зеленский намерен завершить конфликт осенью Владимир Зеленский обратился к западным партнерам и призвал их сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине завершился этой осенью. «Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — сказал он. До этого он говорил, что Россия должна присутствовать на новом саммите мира в отличие от предыдущего. О том, как с течением времени менялась позиция Зеленского по переговорам URA.RU писало отдельно. Новая поддержка Киеву Несмотря на свое заявление о потенциальном мире с Россией Зеленский в это же время прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить дальнобойное оружие у союзников для ударов по противникам. Кроме того, в ходе заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон направит новый пакет военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов. Также Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. В ходе беседы с министрами обороны западных стран Зеленский также пожаловался, что Украине отправили мало американских истребителей F-16. Как Россия отреагировала на планы Зеленского Еще до того, как украинский лидер озвучил свои планы по завершению конфликта с Россией, этой ночью официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил, что абсолютно неважно, сколько будет длиться российская спецоперация. По его словам, главное — достичь всех поставленных целей. Уже после того, как Зеленский озвучил свой план, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что такая идея реалистична только при условии, если Киев выведет свои войска с территорий, принадлежащих РФ. Именно такую «формулу мира» озвучивал Владимир Путин в июне. Обстановка в Курской области Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что под Курском за сутки ВС РФ уничтожили установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Также российские пилоты при помощи Су-34 осуществили бомбардировку украинских позиций, уточнили в Минобороны РФ. Также были уничтожены несколько артиллерийских установок. на этом направлении, включая французскую Caesar. Вертолет Ми-28 поразил группу боевиков ВСУ под Курском. Об этом сообщает Пятый канал. Обозначения на карте Карта URA.RU Текущая ситуация в зоне СВО В Минобороны РФ рассказали, что за последнюю неделю в зоне спецоперации были взяты в плен до 41 бойца ВСУ. Отмечается, что они сдавались добровольно. URA.RU публиковало карту боевых действий за сутки. Под Кременной в ЛНР российские военные при помощи реактивной системы залпового огня ликвидировали опорный пункт ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, там размещались члены нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Российские военные также ударили по украинским складам под Львовым. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский выступил с предложением провести осенью новый саммит мира с участием России. Он надеется, что это поможет полноценно завершить конфликт уже этой осенью. Главные события спецоперации на Украине к вечеру 6 сентября — в материале URA.RU. Владимир Зеленский обратился к западным партнерам и призвал их сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине завершился этой осенью. «Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится конфликт», — сказал он. До этого он говорил, что Россия должна присутствовать на новом саммите мира в отличие от предыдущего. О том, как с течением времени менялась позиция Зеленского по переговорам URA.RU писало отдельно. Несмотря на свое заявление о потенциальном мире с Россией Зеленский в это же время прибыл в Германию на авиабазу «Рамштайн», чтобы просить дальнобойное оружие у союзников для ударов по противникам. Кроме того, в ходе заседания министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон направит новый пакет военной помощи на сумму в 250 миллионов долларов. Также Еврокомиссия выделила Украине 40 миллионов евро для восстановления энергетической инфраструктуры. В ходе беседы с министрами обороны западных стран Зеленский также пожаловался, что Украине отправили мало американских истребителей F-16. Еще до того, как украинский лидер озвучил свои планы по завершению конфликта с Россией, этой ночью официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначил, что абсолютно неважно, сколько будет длиться российская спецоперация. По его словам, главное — достичь всех поставленных целей. Уже после того, как Зеленский озвучил свой план, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что такая идея реалистична только при условии, если Киев выведет свои войска с территорий, принадлежащих РФ. Именно такую «формулу мира» озвучивал Владимир Путин в июне. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркнул, что под Курском за сутки ВС РФ уничтожили установку М777 и три расчета БПЛА «Баба-яга». Также российские пилоты при помощи Су-34 осуществили бомбардировку украинских позиций, уточнили в Минобороны РФ. Также были уничтожены несколько артиллерийских установок. на этом направлении, включая французскую Caesar. Вертолет Ми-28 поразил группу боевиков ВСУ под Курском. Об этом сообщает Пятый канал. В Минобороны РФ рассказали, что за последнюю неделю в зоне спецоперации были взяты в плен до 41 бойца ВСУ. Отмечается, что они сдавались добровольно. URA.RU публиковало карту боевых действий за сутки. Под Кременной в ЛНР российские военные при помощи реактивной системы залпового огня ликвидировали опорный пункт ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, там размещались члены нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Российские военные также ударили по украинским складам под Львовым. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.