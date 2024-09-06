Свердловский инспектор труда связал рост травм на заводах с низкими зарплатами

Главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области Рэстам Бикметов связал рост производственного травматизма на Среднем Урале с низкими зарплатами и неэффективной пропагандой безопасности. По его словам, при зарплате в 19 тысяч рублей у сотрудников просто нет мотивации соблюдать охрану труда.
«По всем опросам людей, их деньги интересуют. Я всегда веду опрос, чтобы мониторить и понимать, можно замотивировать человека к охране труда? В область езжу, а у них зарплата на уровне МРОТ. И вот какая мотивация может быть у человека, если у него зарплата 19 тысяч рублей? Я думаю, что 70-80 тысяч рублей надо, чтобы чувствовать себя более-менее человеком», — поделился Бикметов в эфире ОТВ.
Кроме того, он критически высказался о текущем уровне пропаганды работы на производствах, называя ее «показушной». Рэстам Бикметов утверждает, что для повышения ее эффективности необходимо, чтобы дети тех, кто активно продвигает работу на производстве, также выбирали профессии рабочих специальностей.
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