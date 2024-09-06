«Повреждено 80% тела»: свердловчанка получила страшные ожоги в бане

В Карпинске (Свердловская область) женщина получила сильные ожоги во время похода в баню. Пострадавшую сначала доставили в краснотурьинскую больницу, а затем перевезли в медицинское учреждение Екатеринбурга.
«Женщина пострадала от горячего пара, в результате чего у пострадавшей было диагностировано повреждение 80% тела. Инцидент произошел в частной бане на садовом участке», — передает газета «Вечерний Карпинск». Изданию информацию подтвердили в местной прокуратуре.
Состояние пострадавшей неизвестно. Полиция проводит процессуальную проверку по несчастному случаю. Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается.
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