06 сентября 2024

«Повреждено 80% тела»: свердловчанка получила страшные ожоги в бане

В Свердловской области женщина получила ожоги во время похода в баню
© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие произошло в частной бане на садовом участке (архивное фото)
Происшествие произошло в частной бане на садовом участке (архивное фото) Фото:

В Карпинске (Свердловская область) женщина получила сильные ожоги во время похода в баню. Пострадавшую сначала доставили в краснотурьинскую больницу, а затем перевезли в медицинское учреждение Екатеринбурга.

«Женщина пострадала от горячего пара, в результате чего у пострадавшей было диагностировано повреждение 80% тела. Инцидент произошел в частной бане на садовом участке», — передает газета «Вечерний Карпинск». Изданию информацию подтвердили в местной прокуратуре.

Состояние пострадавшей неизвестно. Полиция проводит процессуальную проверку по несчастному случаю. Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается.

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В Карпинске (Свердловская область) женщина получила сильные ожоги во время похода в баню. Пострадавшую сначала доставили в краснотурьинскую больницу, а затем перевезли в медицинское учреждение Екатеринбурга. «Женщина пострадала от горячего пара, в результате чего у пострадавшей было диагностировано повреждение 80% тела. Инцидент произошел в частной бане на садовом участке», — передает газета «Вечерний Карпинск». Изданию информацию подтвердили в местной прокуратуре. Состояние пострадавшей неизвестно. Полиция проводит процессуальную проверку по несчастному случаю. Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловский минздрав. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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