06 сентября 2024
05 сентября 2024

Жителей ХМАО напугал полуголый мужчина, который кричал и кидался яйцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Полуголый вартовчанин кричал и кидался яйцами у магазина
Полуголый вартовчанин кричал и кидался яйцами у магазина Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) полуголый мужчина стоял на улице у магазина, кричал и кидался яйцами. Очевидцы, наблюдавшие эту картину, побеспокоились, что рядом ходят дети.

«На перекрестке улиц Мира, 93 и Романтиков, возле магазина „Красное и белое“, мужчина стоял полуголый, кидался яйцами и кричал: „Дешевая перловка? Почему я должен покупать ее в свои 50 лет?“ Здесь ходят и дети, и подростки», — написал вартовчанин в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».

Он добавил, что после с этим мужчиной подошел поговорить подросток. Вартовчанин предположил, что мальчик хотел ему как-то помочь.

URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) полуголый мужчина стоял на улице у магазина, кричал и кидался яйцами. Очевидцы, наблюдавшие эту картину, побеспокоились, что рядом ходят дети. «На перекрестке улиц Мира, 93 и Романтиков, возле магазина „Красное и белое“, мужчина стоял полуголый, кидался яйцами и кричал: „Дешевая перловка? Почему я должен покупать ее в свои 50 лет?“ Здесь ходят и дети, и подростки», — написал вартовчанин в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия». Он добавил, что после с этим мужчиной подошел поговорить подросток. Вартовчанин предположил, что мальчик хотел ему как-то помочь. URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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