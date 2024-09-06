Жителей ХМАО напугал полуголый мужчина, который кричал и кидался яйцами

В Нижневартовске (ХМАО) полуголый мужчина стоял на улице у магазина, кричал и кидался яйцами. Очевидцы, наблюдавшие эту картину, побеспокоились, что рядом ходят дети.
«На перекрестке улиц Мира, 93 и Романтиков, возле магазина „Красное и белое“, мужчина стоял полуголый, кидался яйцами и кричал: „Дешевая перловка? Почему я должен покупать ее в свои 50 лет?“ Здесь ходят и дети, и подростки», — написал вартовчанин в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Он добавил, что после с этим мужчиной подошел поговорить подросток. Вартовчанин предположил, что мальчик хотел ему как-то помочь.
URA.RU отправило запрос в УМВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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