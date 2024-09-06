Расстрел военных и забытое подразделение: какие подробности об атаке под Курском рассказали пленные ВСУ

RT: пулеметчик ВСУ признался в расстреле троих российских пленных

07 сентября 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Бойцы ВСУ, попавшие в плен, рассказали о пытках и расстрелах солдат РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, был взят в плен. Во время допроса боевик признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных. О чем еще рассказали на допросах пленные бойцы, участвовавшие в атаке на Курскую область, — в материале URA.RU. Десантник ВСУ участвовал в расстреле российских пленных Украинский десантник был взят в плен и допрошен силами ВС РФ. Боец сознался, что участвовал в расстреле российских военнопленных. По словам боевика, он узнал, что находится на территории российского региона, только когда попал в плен. Некоторые из бойцов ВСУ не знали, что они под Курском Фото: Официальный сайт президента Украины Пленные солдаты ВСУ осудили сослуживцев за пытки захваченных военных Военнослужащие ВСУ, которые сдались в плен под Суджей в Курской области, назвали бесчеловечными пытки в отношении захваченных российских бойцов. Военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин рассказал ТАСС, что взявшие его в плен бойцы спецназа «Ахмат» ведут себя достойно по отношению к плененным. Военнослужащий 13-го отдельного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Фролов подчеркнул, что пытки — это бесчеловечно, и этим занимаются только «нелюди». Пленный разведчик раскрыл план атаки ВСУ на Курскую область Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода рассказал, что украинские военные рассчитывали продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои. По его словам, девятой роте 82-й бригады десантно-штурмовых войск показывали порядок прорыва в Курскую область на земле, используя нитки, колышки и пачки сигарет, пишет РИА Новости. Также боец добавил, что наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров. «Ахмат» накрыл украинских военных Один из пленных бойцов ВСУ Сергей Левуш рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области столкнулись с группой украинских военных. Трое были ликвидированы в ближнем бою, троих взяли в плен, пишет ТАСС. Левуш добавил, что изначально его подразделение находилось в Сумской области, после чего оно на семи бронемашинах пересекло границу с Курской областью. Бойцы спецназа «Ахмат» накрыли ВСУ под Курском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ВСУ забыли под Курском целое подразделение Старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, попавший в плен, рассказал, что украинская армия «забыла» в селе Кортнево в Курской области целое подразделение. Фурдоленко отметил, что понял по переговорам, что их потеряли, пишет РИА Новости. По словам бойца, на третий день село начали занимать российские бойцы. Оказавшись в окружении и проведя переговоры, взвод решил сдаться. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, был взят в плен. Во время допроса боевик признался, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных. О чем еще рассказали на допросах пленные бойцы, участвовавшие в атаке на Курскую область, — в материале URA.RU. Украинский десантник был взят в плен и допрошен силами ВС РФ. Боец сознался, что участвовал в расстреле российских военнопленных. По словам боевика, он узнал, что находится на территории российского региона, только когда попал в плен. Военнослужащие ВСУ, которые сдались в плен под Суджей в Курской области, назвали бесчеловечными пытки в отношении захваченных российских бойцов. Военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин рассказал ТАСС, что взявшие его в плен бойцы спецназа «Ахмат» ведут себя достойно по отношению к плененным. Военнослужащий 13-го отдельного батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Александр Фролов подчеркнул, что пытки — это бесчеловечно, и этим занимаются только «нелюди». Пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода рассказал, что украинские военные рассчитывали продвинуться на бронетехнике как можно дальше, не ввязываясь в бои. По его словам, девятой роте 82-й бригады десантно-штурмовых войск показывали порядок прорыва в Курскую область на земле, используя нитки, колышки и пачки сигарет, пишет РИА Новости. Также боец добавил, что наступление должно было проходить в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров. Один из пленных бойцов ВСУ Сергей Левуш рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» в Курской области столкнулись с группой украинских военных. Трое были ликвидированы в ближнем бою, троих взяли в плен, пишет ТАСС. Левуш добавил, что изначально его подразделение находилось в Сумской области, после чего оно на семи бронемашинах пересекло границу с Курской областью. Старший лейтенант ВСУ Антон Фурдоленко, попавший в плен, рассказал, что украинская армия «забыла» в селе Кортнево в Курской области целое подразделение. Фурдоленко отметил, что понял по переговорам, что их потеряли, пишет РИА Новости. По словам бойца, на третий день село начали занимать российские бойцы. Оказавшись в окружении и проведя переговоры, взвод решил сдаться. Корреспондент URA.RU направил информационный запрос в пресс-службу Минобороны РФ с просьбой прокомментировать информацию. Ответ ожидается.