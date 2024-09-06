Боевик ВСУ на видео признался в расстреле российских военнопленных под Курском

Украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, был взят в плен и допрошен силами ВС РФ. На видео боевик сознается, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.
«Привели трех военнопленных, мне сказали: „Расстреливай“. Я отказался. Мне сказали „Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял“, — говорит десантник на видео. Кадры передает RT. По словам боевика, он узнал, что находится на территории российского региона, только когда попал в плен.
Ранее стало известно о заявлении украинских военнопленных о желании служить в ВС РФ. Бывшие боевики ВСУ выразили готовность служить в составе батальона имени Богдана Хмельницкого и воевать за Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.