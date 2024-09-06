06 сентября 2024

Боевик ВСУ на видео признался в расстреле российских военнопленных под Курском

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Пленный боевик признался, что участвовал в расстреле российских пленных
Пленный боевик признался, что участвовал в расстреле российских пленных Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, был взят в плен и допрошен силами ВС РФ. На видео боевик сознается, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных. 

«Привели трех военнопленных, мне сказали: „Расстреливай“. Я отказался. Мне сказали „Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял“, — говорит десантник на видео. Кадры передает RT. По словам боевика, он узнал, что находится на территории российского региона, только когда попал в плен.

Ранее стало известно о заявлении украинских военнопленных о желании служить в ВС РФ. Бывшие боевики ВСУ выразили готовность служить в составе батальона имени Богдана Хмельницкого и воевать за Россию.

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Украинский десантник, участвовавший в атаке ВСУ на Курскую область, был взят в плен и допрошен силами ВС РФ. На видео боевик сознается, что участвовал в расстреле троих российских военнопленных.  «Привели трех военнопленных, мне сказали: „Расстреливай“. Я отказался. Мне сказали „Выбирай, либо ты, либо они. Я их расстрелял“, — говорит десантник на видео. Кадры передает RT. По словам боевика, он узнал, что находится на территории российского региона, только когда попал в плен. Ранее стало известно о заявлении украинских военнопленных о желании служить в ВС РФ. Бывшие боевики ВСУ выразили готовность служить в составе батальона имени Богдана Хмельницкого и воевать за Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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