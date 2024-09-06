06 сентября 2024

В Свердловской области антициклон принесет бабье лето

© Служба новостей «URA.RU»
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Потепление до +25 градусов ожидается к рубежу первой и второй декады месяца (архивное фото)
Потепление до +25 градусов ожидается к рубежу первой и второй декады месяца (архивное фото) Фото:

В Свердловской области антициклон принесет с собой бабье лето из-за смещения его центра на Южный Урал. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Первую половину месяца погоду определяет антициклон. Если в начале сентября Свердловская область располагалась на его восточной (холодной) периферии, то на рубеже первой и второй декад центр антициклона сместится в район Южного Урала. Такая ситуация сулит значительное потепление. Средние суточные температуры могут превышать норму на 2–5 градусов, а в дневное время есть вероятность, что воздух прогреется и до отметок, близких к +25 градусам», — пояснил Пулин в своем telegram-канале.

По его словам, месяц все равно будет близок к средним значениям около +10 градусов. «Норма среднесуточной температуры меняется от +12 до +13 градусов в начале сентября до +7–8 градусов тепла в его конце», — уточнил он. Алексей Пулин добавил, что продолжительное влияние антициклона обеспечит дефицит дождей либо до конца месяца, либо большей его части. Самая высокая вероятность похолоданий в самом конце сентября: несмотря на отсутствие осадков, есть шансы увидеть первый снег.

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В Свердловской области антициклон принесет с собой бабье лето из-за смещения его центра на Южный Урал. Об этом рассказал синоптик Алексей Пулин. «Первую половину месяца погоду определяет антициклон. Если в начале сентября Свердловская область располагалась на его восточной (холодной) периферии, то на рубеже первой и второй декад центр антициклона сместится в район Южного Урала. Такая ситуация сулит значительное потепление. Средние суточные температуры могут превышать норму на 2–5 градусов, а в дневное время есть вероятность, что воздух прогреется и до отметок, близких к +25 градусам», — пояснил Пулин в своем telegram-канале. По его словам, месяц все равно будет близок к средним значениям около +10 градусов. «Норма среднесуточной температуры меняется от +12 до +13 градусов в начале сентября до +7–8 градусов тепла в его конце», — уточнил он. Алексей Пулин добавил, что продолжительное влияние антициклона обеспечит дефицит дождей либо до конца месяца, либо большей его части. Самая высокая вероятность похолоданий в самом конце сентября: несмотря на отсутствие осадков, есть шансы увидеть первый снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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