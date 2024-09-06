Единый реестр воинского учета перейдет к Минобороны: что это значит и когда ждать изменений

Единый реестр воинского учета планируется полностью передать Минобороны РФ

07 сентября 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Систему воинского учета и призыва на военную службу в РФ модернизируют Фото: Елена Хабарова © URA.RU Обязанности по ведению реестра воинского учета в России перераспределят между Минцифры и Минобороны. Планируется создание государственной информационной системы, которая будет содержать сведения о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, а также о тех, кто уже состоит на учете или обязан на него встать.

Передача доступа в Минобороны означает переход к финальному этапу. Запустить электронный реестр воинского учета планируют с 1 ноября. Подробности нововведений — в материале URA.RU. Что такое реестр воинского учета На воинском учете должны состоять все мужчины-граждане РФ, которые постоянно живут в стране, не проходят военную службу и не освобождены от воинской обязанности. С учетом этих сведений планируются призыв и сборы. Данные систематизируют военкоматы, органы местного самоуправления и работодатели. Новый реестр воинского учета будет функционировать как государственная информационная система, что обеспечит более эффективный обмен данными и вручение повесток. Правила его ведения утверждены правительством 27 апреля 2024 года. Запуск реестра запланирован на 1 ноября 2024 года. Это позволит упростить процедуру призыва и сборов, а также введение ограничений для военнообязанных граждан РФ. С апреля 2023 года в России действует закон о цифровизации воинского учета Фото: Сергей Русанов © URA.RU Зачем нужен реестр Единый реестр позволит автоматизировать большинство процедур, связанных с военным учетом. Это касается постановки на учет, подтверждения данных, направления уведомлений и других операций. Реестр будет интегрирован с базами данных ФНС, Росреестра, МВД и других ведомств, что позволит автоматически обновлять информацию о гражданах. Органы власти смогут получать сведения из реестра онлайн, что обеспечит бесперебойное межведомственное взаимодействие. Какие сведения в нем будут находиться Реестр воинского учета будет содержать обширную информацию о военнообязанных гражданах, включая личные данные, сведения о состоянии здоровья, образовании, трудовой деятельности и многом другом. В частности, в базу войдут сведения о месте жительства и проживания, семейном положении, гражданстве, военном билете, месте работы и обучения, состоянии здоровья, недвижимости, имеющемся транспорте, наличии отсрочки от призыва. В реестр также будут включены сведения о фактах уголовного преследования, административных наказаниях за нарушение закона о воинской обязанности, а также данные о направлении и вручении повесток. Как будут вручать повестки Общедоступный реестр направленных повесток войдет в состав единой базы воинского учета. Граждане смогут просматривать направленные им повестки и формировать выписки через личный кабинет на портале госуслуг. Повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее лично, при условии, что она размещена в его личном кабинете на госуслугах. При направлении другими способами — в день получения или спустя неделю после размещения в реестре. С введением нового реестра воинского учета в России, призывники, получившие повестку, будут автоматически ограничены в ряде прав. Это касается запрета на выезд за границу, регистрацию транспорта, бизнеса, получения кредитов и покупки недвижимости после неявки в военкомат в течение 20 дней. Информация об ограничениях будет передаваться в соответствующие ведомства автоматически. Реестр воинского учета создадут в России до 31 октября 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обязанности по ведению реестра воинского учета в России перераспределят между Минцифры и Минобороны. Планируется создание государственной информационной системы, которая будет содержать сведения о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, а также о тех, кто уже состоит на учете или обязан на него встать. Передача доступа в Минобороны означает переход к финальному этапу. Запустить электронный реестр воинского учета планируют с 1 ноября. Подробности нововведений — в материале URA.RU. На воинском учете должны состоять все мужчины-граждане РФ, которые постоянно живут в стране, не проходят военную службу и не освобождены от воинской обязанности. С учетом этих сведений планируются призыв и сборы. Данные систематизируют военкоматы, органы местного самоуправления и работодатели. Новый реестр воинского учета будет функционировать как государственная информационная система, что обеспечит более эффективный обмен данными и вручение повесток. Правила его ведения утверждены правительством 27 апреля 2024 года. Запуск реестра запланирован на 1 ноября 2024 года. Это позволит упростить процедуру призыва и сборов, а также введение ограничений для военнообязанных граждан РФ. Единый реестр позволит автоматизировать большинство процедур, связанных с военным учетом. Это касается постановки на учет, подтверждения данных, направления уведомлений и других операций. Реестр будет интегрирован с базами данных ФНС, Росреестра, МВД и других ведомств, что позволит автоматически обновлять информацию о гражданах. Органы власти смогут получать сведения из реестра онлайн, что обеспечит бесперебойное межведомственное взаимодействие. Реестр воинского учета будет содержать обширную информацию о военнообязанных гражданах, включая личные данные, сведения о состоянии здоровья, образовании, трудовой деятельности и многом другом. В частности, в базу войдут сведения о месте жительства и проживания, семейном положении, гражданстве, военном билете, месте работы и обучения, состоянии здоровья, недвижимости, имеющемся транспорте, наличии отсрочки от призыва. В реестр также будут включены сведения о фактах уголовного преследования, административных наказаниях за нарушение закона о воинской обязанности, а также данные о направлении и вручении повесток. Общедоступный реестр направленных повесток войдет в состав единой базы воинского учета. Граждане смогут просматривать направленные им повестки и формировать выписки через личный кабинет на портале госуслуг. Повестка будет считаться врученной, даже если гражданин не получил ее лично, при условии, что она размещена в его личном кабинете на госуслугах. При направлении другими способами — в день получения или спустя неделю после размещения в реестре. С введением нового реестра воинского учета в России, призывники, получившие повестку, будут автоматически ограничены в ряде прав. Это касается запрета на выезд за границу, регистрацию транспорта, бизнеса, получения кредитов и покупки недвижимости после неявки в военкомат в течение 20 дней. Информация об ограничениях будет передаваться в соответствующие ведомства автоматически.